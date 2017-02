Exclusief optreden Baba Yega De mysterieuze maar geliefde leden van Baba Yega wilden niet spreken of hun identiteit onthullen, maar staken speciaal voor de Gouden K’s een gloednieuw en spectaculair optreden in elkaar. Geen woorden maar dansmoves!

Staf Coppens vs chilipoeder Broers Staf en Mathias Coppens reikten samen de award voor ‘beste familieprogramma van het jaar’ uit aan Belgium’s got talent. Typisch broers: Mathias luisde Staf erin en strooide superheet chilipoeder in de mond van zijn broer. Staf spuwde bijna vuur en kan volgend jaar misschien zelf meedoen met Belgium’s got talent? Baba Yega, Ann Lemmens, Laura Tesoro, Koen Wauters en Niels Destadsbader namen de award in ontvangst.

Verrassingsact Pen Pineapple Apple Pen Zita en papa Koen Wauters wilden een brief naar Japan schrijven om Pikotaro te laten weten dat hij de Gouden K voor ‘hype van het jaar’ gewonnen heeft met ‘Pen Pineapple Apple Pen’, maar niemand had een pen… Tot Pikotaro ineens op het podium verscheen! Deze Japanse zanger veroverde dit jaar het internet met zijn aanstekelijke deuntje.

