Karrewiet Plus is het maandelijkse duidingsmagazine van Ketnet dat dieper ingaat op een thema dat kinderen kan aanbelangen. De reportage van dinsdag 7 februari besteedt aandacht aan KOPP-kinderen; Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

Faith, 16 jaar:

“Vroeger wist ik niet wat een depressie was, ik dacht dat dat een stukje was in de hersenen dat ontbrak waardoor mijn mama niet gelukkig kon zijn.”

Het is een opmerkelijke uitspraak van Faith. Zij is 16 jaar oud en leeft samen met haar mama, Anja, in Blankenberge. Een paar jaar geleden, voelde haar mama zich niet zo goed. In haar hoofd. Ze viel in een depressie, maar voor Faith was het heel moeilijk om te begrijpen wat er met haar mama aan de hand was. En vooral hoe ze er mee moest omgaan.

Voor kinderen zoals Faith, is er gelukkig een organisatie met de naam KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen). De organisatie praat individueel of in groep met kinderen die zich in dezelfde situatie bevinden als Faith.

Ook Emery, 13 jaar, is een KOPP-kind. Hij is 13 jaar en gaat naar de KOPP-groep in Kortrijk. Zijn mama heeft psychische problemen. Dat maakt het voor Emery, maar ook voor de rest van het gezin niet altijd even makkelijk om samen te leven.

“Voor ik naar de KOPP-groep ging, wist ik niet wat er aan de hand was met mij mama. Toen ze dan boos werd, werd ik daar mee in betrokken. Nu, na KOPP, weet ik dat ik uit de buurt moet blijven.”

Maar dankzij KOPP heeft Emery geleerd hoe hij moet omgaan met zijn en mama’s problemen. Maar ook Faith heeft veel gehad aan KOPP. Met haar mama gaat het ondertussen beter. Faith en Anja trekken ondertussen regelmatig samen op, zo gaan ze graag bowlen onder hun twee.

Tenslotte, komt ook Anne Callewaert aan bod in de reportage. Zij werkt bij KOPP Kortrijk en geeft meer uitleg bij de werking van KOPP. Maar ze legt ook uit wat psychische problemen precies zijn en hoe je er mee moet omgaan als kind.

KOPP Kinderen, een nieuwe Karrewiet PLUS, dinsdag 7 februari, om 19u op Ketnet.

Bron: Ketnet - Auteur: Persbericht - Foto: vrt