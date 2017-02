De tweede hippe vogel is de 23-jarige Silke, beter bekend als Silkeblogs. Als je je mooi voelt, straal je dat ook uit. Net daarom is Silke zo’n fan van make-up. Haar blog behandelt de onderwerpen beauty, fashion en lifestyle. Na anderhalf jaar bloggen, wist Silke ondertussen al meer dan 20.000 lezers te bereiken. Maar ook naast het bloggen is Silke erg ambitieus, samen met haar beste vriendin startte ze een eigen zaak op. Naast beautykenner, is Silke ook veganist. Daarom trakteert ze haar gasten vanavond op vegan sushi, een pasta pesto en veganistische brownies.

