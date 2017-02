Na het succes van Kadanza en Kadanza Together, met in totaal meer dan 75.000 bezoekers, presenteren Ketnet en Studio 100 de gloednieuwe Ketnet Musical: Unidamu! Met 24 jonge talenten aan de zijde van volwassen hoofdrolspelers Herman Verbruggen en Sien Wynants belooft ook de derde Ketnet Musical een groot succes te worden. Vandaag, enkele weken voor de première op 1 maart 2017, blijkt dat de kersverse winnaars van de Gouden K voor Beste Ketnet programma alvast kunnen rekenen op 30.000 bezoekers! Ketnetters die de musical niet willen missen, moeten zich dus haasten voor een ticket!



Unidamu is een mysterieus fantasy-verhaal waarin alle muziek uit de gewone wereld verdwijnt naar Unidamu, een afkorting van 'Universum voor dans en muziek.' Unidamu is een wonderlijke plek waar je moet geweest zijn om het te geloven. De kleine Max komt terecht in die wereld en wil de muziek opnieuw naar de gewone wereld krijgen. Maar of hij daarin zal slagen? De musical wordt een mix van nummers uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire.



Speeldata:

Kursaal OOSTENDE: 1 & 2/03

Capitole GENT: 1 & 2/04

Ethias Theater HASSELT: 8/04

Stadsschouwburg ANTWERPEN: 22, 23, 29 & 30/04



Meer informatie op www.ketnetmusical.be en www.studio100.com.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement