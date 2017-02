Het CIM heeft vanmorgen de nieuwe luistercijfers voor de Vlaamse radiomarkt bekend gemaakt. Deze resultaten bestrijken de periode van 20 augustus tot en met 17 december 2016.

Deze luistercijfers zijn de eerste cijfers na de grote vernieuwing van Joe en die slaat duidelijk aan: de radiozender zet een recordcijfer neer en haalt 9,1% marktaandeel op 12+ (vs 7,8% in vorige golf), meteen het beste resultaat ooit. Joe is daarmee de grootste groeier van alle radiozenders. De radiozender bereikt ook de meeste luisteraars ooit in zijn geschiedenis. Ook op de zenderdoelgroep 35-54 jaar scoort Joe met 14,4% marktaandeel (vs 10,3% in vorige golf).

Qmusic stijgt op de jongvolwassenen 18-34 jaar door naar 23% (vs 21,8% in vorige golf). Op de zenderdoelgroep 18-44 blijft de radiozender stabiel met 19,8%. Op 12+ haalt de zender 11,6%.

Iwan Reuvekamp, programmadirecteur radio: “We hebben ervoor gekozen om Qmusic en Joe complementair te positioneren. We zijn blij om te zien dat de cijfers dit verhaal bevestigen. Qmusic groeit bij de jongvolwassenen en Joe scoort bij de frisse veertigers. De vernieuwing van Joe met duo’s als Sven Ornelis & Anke Buckinx en Raf Van Brussel & Rani De Coninck zorgt er zelfs voor dat Joe de meeste luisteraars ooit bereikt en het hoogste marktaandeel in zijn geschiedenis neerzet. We zitten met ons lange termijnverhaal op koers.”

Joe duikt meteen na de krokusvakantie een week lang in de 80’s. Vanaf maandag 6 maart staat de zender tijdens Celebrate the 80’s helemaal in het teken van de iconische periode, meteen het decennium waarbij frisse veertigers hun muzikale beleving het sterkst was. De Qmusic-dj’s maken zich klaar voor het nieuwe loopevent Q-Run To You nu zaterdag 11 februari in Hasselt. Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen vormen 1 van de duo’s die letterlijk naar elkaar toelopen op een parcours van 5 km vol neon en beats. Vanaf maandag 20 februari schakelt de zender over naar de 90’s met de Top 500 van de 90’s.

Bron: Medialaan - Auteur: Persbericht - Foto: JoeFM