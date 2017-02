Radio valt niet weg te denken uit het dagelijkse leven van de Vlaming, dat blijkt opnieuw met de recentste studie van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Bijna 4,4 miljoen Vlamingen luisteren dagelijks naar de radio, dat is nog meer dan in de vorige gemeten periode. Niet alleen het bereik van het medium is hoog, ook de luisterduur is tijdens de nieuwste meting gestegen, dit bewijst dat de luisteraars zeer trouw blijven aan het medium.

De VRT-radionetten blijven met stabiele marktaandelen stevig verankerd in het radiolandschap. Jongerenzender MNM laat opnieuw zeer mooie cijfers optekenen bij deze meting. Het marktaandeel van 11,2 procent is een van de hoogste sinds de lancering van het net, dagelijks luisteren 759.000 Vlamingen naar MNM. Scoren doet MNM in het bijzonder bij jongeren met een recordbereik bij luisteraars tot 24 jaar, goed voor ruim een kwart van deze doelgroep. Ook Klara doet het zeer goed met een hoog bereik tot bijna 200.000 luisteraars per dag. Niet in het minst dankzij verbredende evenementen zoals Iedereen Klassiek, afgelopen najaar weer een voltreffer in Brugge, en Klara's top 100. Radio 2 en Studio Brussel blijven stabiel op hoog niveau, Radio 1 is met een stevig marktaandeel van 8,4 procent de actua-zender bij uitstek.

Auteur: Persbericht - Foto: Jan Liekens