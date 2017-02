Meer dan 1 miljoen kijkers konden de tweede aflevering van Blind Getrouwd alweer smaken. Voor drie van de vier koppels is het wachten ondertussen voorbij: Nicolas en Evelien, Veerle en Nick, en Ben en Tine hebben mekaar voor het eerst ontmoet en meteen het jawoord gegeven. In de derde aflevering van Blind Getrouwd op maandag 13 februari, is het eindelijk aan de 26-jarige notarieel juriste Sally uit Melsele en de 28-jarige planning coördinator Mathias uit Elsene: kunnen ze hun zenuwen onder controle houden? Hoe reageren zij bij hun eerste ontmoeting? En wat is hun eerste indruk van mekaar?

Na het laatste jawoord, wacht de vier koppels een feestelijke trouwdag, de ideale gelegenheid om alle stress even van zich af te dansen en mekaar en mekaars vrienden en familie beter te leren kennen.

Maar eerst wacht hen nog een fotoshoot voor enkele mooie trouwfoto’s waar ze later hopelijk nostalgisch naar kunnen terugkijken. Sommige koppels voelen zich volledig op hun gemak en hebben er geen probleem mee mekaar vast te pakken, voor anderen voelt het allemaal nog wat onwennig aan en is het moeilijk om in mekaars ogen te verdrinken.



Blind Getrouwd, maandag 13 februari om 20u30 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm