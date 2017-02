We hebben een mens op de maan gezet, een wagentje op Mars en zijn vlak langs Venus, Mercurius, Jupiter en Saturnus gevlogen. We hebben zelfs gedetailleerde foto’s van het ijsoppervlak van Pluto. Maar het belangrijkste object in ons zonnestelsel – de zon zelf – hebben we nooit echt van dichtbij kunnen bekijken. Daar gaat nu verandering in komen met de bouw van twee instrumenten: de grootste zonnetelescoop ter wereld in Hawaii (de DKIST) en een onbemand ruimtevaartuig (de Solar Probe+) die een ruimtereis naar de zon zal maken en de zon op ongekend dichte afstand zal naderen. Onderzoek naar de zon is van groot belang om onder meer de levensbedreigende zonnewinden beter te kunnen voorspellen. De documentaire The Dark Side of The Sun volgt de ontwikkeling van deze twee projecten en legt uit waarom deze kennis cruciaal is voor ons voortbestaan. Tevens vertellen astrofysici wat we nu al weten over deze machtige energiebron. The Dark Side Of The Sun is op zondag 26 maart om 21:00 uur te zien bij Discovery Channel.



Het spookbeeld voor ruimtewetenschappers is een zonnestorm zoals in 1859, die wereldwijd het hele telegraafverkeer platlegde. Als zo’n storm nu zou uitbreken, zouden naar alle waarschijnlijkheid alle elektriciteit en alle internet- en GPS-systemen uitvallen en dusdanige schade oplopen dat we wereldwijd een jaar zonder stroom zouden zitten. Om zo’n ongekende ramp te voorkomen, is het van belang om tijdig de zonnestormen te voorspellen, zodat we op aarde de juiste maatregelen kunnen nemen om de schade te beperken. Wetenschappers hebben berekend dat zo’n enorme zonnestorm ons eens in de honderd jaar kan treffen, dus haast is geboden als we weten dat de vorige alweer anderhalve eeuw geleden plaatsvond. Daarom worden er nu twee grote projecten opgestart. Ten eerste wordt er op een berg in Hawaii de allergrootste zonnetelescoop gebouwd. Het is een technologisch zeer geavanceerd apparaat dat met zijn vier meter grote spiegel heel nauwkeurig naar de zon kan kijken zonder last te hebben van de draaiing van de aarde en zonder dat de hitte van de zon impact heeft op de telescoop.



Daarnaast wordt de Solar Probe+ de ruimte ingestuurd. Dit onbemande ruimtevaartuig zal de zon naderen tot aan de rand van de corona. Nog nooit eerder kwam een object van op de aarde zo dichtbij de zon, en de verwachting is dat hiermee mysteries kunnen worden opgelost over de snelheid van de zonnewind en de hitte van de corona, die gek genoeg warmer is dan het oppervlak van de zon zelf.



De documentaire vertelt ook wat we nu al weten over de zon en geeft zo een boeiende inkijk op de werking van onze eigen persoonlijke ster. Je ziet de zon zoals je ze nooit eerder hebt gezien. Een ode aan de bron van alle leven op aarde.



