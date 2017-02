Wie houdt van een origineel cadeau, kan nu reserveren om op 14 februari zijn/haar lief te verrassen met kaarten voor een fantastische show de week voorafgaand aan of tijdens de Paasvakantie.

De organisatoren mogen goed nieuws melden aan de cast van de hitmusical CATS. Ruim 30 000 tickets zijn al verkocht. "Een heerlijk, vroeg valentijnsgeschenkje voor onze castleden van CATS, ze voelen zich immers bijzonder welkom in België op deze manier", getuigt Veerle Hoppenbrouwers van Arrano die samen met Frank Van Paridon van Proud to Present de hitmusical naar Antwerpen heeft gehaald. "Bovendien is die liefde wederzijds, want een voorstelling van CATS, gespeeld door deze internationale cast, is natuurlijk een allerliefst geschenk voor Valentijn. Heerlijk samen genieten van een legendarisch spektakel..." CATS gaat in première op 29 maart 2017 in de gloednieuw verbouwde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Een avondje CATS staat bij velen bovenaan het verlanglijstje voor Valentijn. Wat is er romantischer dan samen de magie ontdekken van een legendarische musical?

Van een unieke kans gesproken... De Engelstalige, Londense West End show komt naar ons land. De voorstelling wordt in het Nederlands en Frans ondertiteld zodat de toeschouwers niets van het verhaal hoeven te missen. CATS beleeft zijn Belgische première op 29 maart 2017 in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, exclusief voor België. CATS blijft in het land tot en met Paasmaandag 17 april. Een heerlijk, romantisch uitstapje voor de week voorafgaand aan en in het Paasverlof, samen genieten van deze hitmusical.

