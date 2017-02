​The Sky is the Limit, morgen om 20u35 op VIER.

En Michel, die heeft een wel heel exclusieve verrassing voor Sofie in petto. Zichzelf trakteert hij ook op een cadeautje, zij het iets minder spannend: dictielessen. Een journalist had Michel er eens op attent gemaakt dat hij niet altijd even duidelijk spreekt. En daar wil hij wat aan doen.

Dave organiseert een ‘topseminarie’ waarin hij wil bewijzen dat, zolang je er maar in gelooft, alles mogelijk is. Ook het bereiken van de top van de Mont Blanc in één dag tijd. Samen met zijn gevolg gaat hij de uitdaging aan, maar algauw blijkt dat ook voor de immer positief ingestelde Dave het pad naar de top gevaarlijke valkuilen bevat. Het vinden van de uitgang van de luchthaven bijvoorbeeld. En als de zaken niet lopen zoals gepland, dan haalt Dave de truken van de foor boven en bezaait hij het pad met zijn lach en een lading Chupa Chups.

The Sky is the Limit: De weg naar de top... bereikt Dave met een lollipop.

VERWANTE BERICHTEN

Philip Cracco, Michel Van den Brande en nieuwkomer Dave Wauwermans in de eerste aflevering van The Sky is the Limit Het vierde seizoen van The Sky is the Limit werpt een exclusieve blik op de levens van succesvolle landgenoten voor wie ...

Michel Van Den Brande en Dennie Damaro komen meteen professioneel uit de hoek!

Michel Van den Brande terecht!

Michel Van den Brande (The Sky is the Limit) is spoorloos verdwenen