Vier matches, vier jawoorden. In de derde aflevering van Blind Getrouwd op maandag 13 februari was het smullen van de eerste ontmoeting van de 26-jarige notarieel juriste Sally uit Melsele en de 28-jarige planning coördinator Mathias uit Elsene. Onder luid gejuich van hun familie en vrienden, zei het kersverse stel zonder aarzelen “ja”, gevolgd door een eerste kus.

Sally: “Amai, ik ben blij! Mijn eerste indruk is goed. Ik hoorde op voorhand ook al heel veel gelach in de zaal en als het niet goed zou zitten, zouden mijn vrienden stil blijven.” Ook Mathias was enthousiast: “Sally heeft hele mooie ogen, ze draagt een mooi kleed,… Ik ben aangenaam verrast.”

Na hun jawoord trok het koppel, net zoals de andere drie stellen, op fotoshoot. Een kus geven is geen probleem, maar in de ogen kijken is toch net iets moeilijker, ondervindt o.a. Sally: “Zo in mekaars ogen kijken op amper vijf centimeter afstand, dat vond ik heel moeilijk bij iemand die je nog niet kent.”

Daarna was het voor alle deelnemers tijd om alle stress van hen af te dansen op hun trouwfeest, waar ze mekaar, en mekaars vrienden en familie, eindelijk iets beter konden leren kennen. Terwijl Sally en Mathias enthousiast de nacht in dansten, toonde de 27-jarige productmanager Nicolas uit Deurne zich tijdens een emotionele speech van zijn warmste kant en liet zo enkele tranen vloeien in de zaal.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm