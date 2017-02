Natalia is ‘in town’. Ze is haar Amerikaanse cd-release en tournee aan het voorbereiden. Astrid bezoekt haar in de studio.

Boezemvriend Tanguy is op bezoek en merkt dat de rechtszaken helaas een 9 to 5 job geworden zijn voor Astrid. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in Lalaland.

Astrid brengt haar eigen sportslabel op de markt. Om de outfits te promoten, heeft ze een fotoshoot georganiseerd in de prachtige omgeving van het Joshua Tree National Park. Bram is de fotograaf met dienst.

En topstylist Jani is ingehuurd om te helpen. Het duo maakt er in een keer een romantisch uitje van door een nachtje aan glamping te doen.

Astrid - Morgen om 20u35 bij VIJF

Auteur: Persbericht - Foto: Vijf