Het kan niet op: Mocht u na de aankondiging van Bazart op Suikerrock al van uw melk zijn, dan volgt nu de genadeslag want het feest wordt nog groter: Lost Frequencies laat zijn duivels en zijn chill vibes ook los op zaterdag 29 juli!

De jonge Brusselaar speelt dit voorjaar in de Lotto Arena zijn eerste arena concert en laat 2017 als een mijlpaal in zijn carriére tussen de keien kloppen. Hij heeft ook al wat op zak trouwens, zijn debuut ‘Are you with me’ van Easton Corbin remixte hij naar ongekende hoogten en dat zette hem meteen wereldwijd op de kaart. Vorig jaar alleen al stond hij op mega festivals als Coachella in de VS, Tomorrowland Brazilië, Lollapalooza in Berlijn, en dat hij sant in eigen land is bewezen o.a. een uitverkochte AB, Rock Werchter en zijn eigen gehoste podium op Tomorrowland

De eerste vier Lost Frequencies singles belandden steevast op nummer één in de Belgische Ultratop en dat heeft niemand hem als Belgische artiest ooit voorgedaan. Met ‘Are you with me’ stond hij ook als eerste Belg ooit op één in de Britse hitparade.

Intussen is sinds oktober vorig jaar zijn debuut ‘Less is more ‘ uit, 16 songs met zijn zo herkenbare en geliefde sound. Melodieuze en dromerige tracks, een album waar hij met hart en ziel aan gewerkt heeft. Een album ook dat illustreert wat de jonge man afgelopen jaar allemaal overkwam, een ode aan de ervaring die het hem opleverde. Een leerproces ook, maar bovenal een fijn stukje werk van een jonge mens met beide voeten op de aarde, die waar de muziek primeert.

Lost Frequencies zorgt voor een kanjer van een feest op zaterdag 29 juli, na het optreden van die andere sensatie Bazart. Smeer die stembanden al maar!

Feel the vibe, taste the sweetness!

Suikerrock 2017 vindt plaats van vrijdag 28 juli tot en met zondag 30 juli in het centrum van Tienen. Reeds bevestigd voor het hoofdpodium: Iggy Pop op vrijdag 28 juli, Bazart en Lost Frequencies op zaterdag 29 juli en Soulsister en Zucchero op zondag 30 juli

Combi-tickets en dagtickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster

Auteur: Persbericht - Foto: logo