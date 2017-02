Met de bevestiging van JUSTIN BIEBER is de derde headliner toegevoegd aan het programma van Pinkpop 2017. Na maanden van geruchten kan de organisatie de komst van werelds grootste popidool bevestigen. Met wereldwijd meer dan vijftien miljoen verkochte albums, 26 miljoen verkochte singles, twaalf American Music Awards, vijftien Billboard Awards, één Grammy Award, twee BRIT Awards en 21 MTV Europe Music Awards is de 22 jarige Justin Bieber een van de populairste artiesten ooit. De organisatie is dan ook trots om hem als headliner van de eerste Pinkpop-dag te verwelkomen.

Eerder werd al de komst van Kings of Leon, Green Day, Martin Garrix, System Of A Down en Nu of Nooit winnaar The Ten Bells naar Landgraaf bekend gemaakt. Pinkpop 2017 vindt weer vertrouwd plaats tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 11 maart 2017 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster voorverkoopadressen.

In het kader van zijn ‘Purpose World Tour’ zal Justin Bieber, met zijn enige show in de Benelux, de eerste dag van Pinkpop 2017 headlinen. Naast de mega concerten in de stadions zal een gedeelte van de tour ook bestaan uit optredens op festivals. Met meer dan 270.000.000 volgers op social media behoeft Justin Bieber eigenlijk geen introductie meer. Ontdekt via Youtube breekt de Canadese zanger in 2010 met zijn hit ‘Baby’ door. Eind 2015 brengt hij zijn vierde en laatste studioalbum “Purpose” uit, welke het wereldwijde Spotify record voor meeste streams breekt door meer dan 200 miljoen keer gestreamd te worden in de eerste week na het uitkomen. Het album komt uiteindelijk in meer dan 100 landen op de nr.1 positie in de digitale ranglijsten terecht. Justin Bieber is sinds Stevie Wonder in 1963 de jongste artiest met een nr. 1 notering in de Amerikaanse Billboard lijst en staat volgens Forbes Magazine op de 3de plaats van meest invloedrijke artiesten in de wereld. In oktober 2016 verkocht de zanger nog tweemaal GelreDome in Arnhem uit.

PINKPOP 2017 – 3, 4 en 5 JUNI 2017

De 48ste editie van Pinkpop vindt weer vertrouwd plaats tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni 2017 op het festivalterrein van Megaland in Landgraaf. De traditionele perspresentatie met bekendmaking van het programma vindt plaats op woensdag 8 maart 2017 in poptempel Paradiso te Amsterdam. De start van de kaartverkoop staat gepland op zaterdag 11 maart 2017. De officiële prijs voor een weekendkaart (3 dagen incl. camping) is € 195,00 en voor een dagkaart € 95,00 beiden inclusief € 5,00 servicekosten. Let op: vóór de officiële start van de kaartverkoop worden al via diverse kanalen kaarten aangeboden, maar koop deze niet, dit zijn geen officiële kaarten!

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guinness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar Pinkpop zeventien keer plaats vond. In 1987 werd eenmalig uitgeweken naar Baarlo. Vanaf 1988 wordt Pinkpop gehouden op evenemententerrein Megaland in de gemeente Landgraaf en vindt daar dit jaar voor de 30e keer plaats. Voor meer informatie: www.pinkpop.nl.

Auteur: Persbericht - Foto: logo