Morgen, op donderdag 16 februari 2017, zendt Q2 om 22.45 de 59ste uitreiking van de Grammy Awards uit. Tijdens de awardshow maakt de grote Grammy-winnares Adele voor de vierde keer haar opwachting op het podium en zorgt ze voor een unicum door haar Grammy in twee te breken voor Beyoncé. Beyoncé staat voor de eerste keer op het podium sinds de bekendmaking van haar zwangerschap. Ook andere grote namen, waaronder Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, Alicia Keys, Ed Sheeran, The Weeknd, John Legend, Metallica, Demi Lovato, Lukas Graham en Daft Punk, treden op. De Britse talkshowhost James Corden praat de prestigieuze avond aan elkaar.

EMMY AWARD-WINNENDE JAMES CORDEN HOST GRAMMY AWARDS

James Corden, de Emmy Award-winnende host van de talkshow The Late Late Show with James Corden, presenteert de 59ste uitreiking van de Grammy Awards. Het is zijn eerste keer als ceremoniemeester en neemt zo de fakkel over van rapper LL Cool J, die vijf jaar lang de host van de awardshow was. Corden werd vooral bekend van het fenomeen Carpool Karaoke dat alle YouTube-records verbrak. Zo zaten Adele, Stevie Wonder, Lady Gaga, Elton John, Michelle Obama en Justin Bieber al naast Corden in de auto.

James Corden: “Ik ben zeer vereerd dat ik de Grammy Awards mag hosten. Het is de grootste, meest prestigieuze award show in de muziekwereld en ik vind het geweldig dat ik deel mag uitmaken van deze onvergetelijke avond.”

ADELE DOMINEERT GRAMMY AWARDS

Naast de vele optredens en de opvallende outfits, is Adele hét gespreksonderwerp van de 59ste uitreiking van de Grammy Awards. Zo domineert ze de show door maar liefst vijf prijzen te winnen, onderbreekt ze haar eerbetoon aan George Michael met een resem vloekwoorden en deelt ze haar Grammy voor Album Of The Year met Beyoncé. Die laatste gaf een krachtige speech over het moederschap en haar album Lemonade. Bruno Mars treedt op in een schitterend paars jasje ter nagedachtenis van Prince en Chance the Rapper maakt zijn grote debuut en neemt drie Grammy’s mee naar huis.

