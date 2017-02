Het is bijna 25 jaar geleden dat het Disneyland® Park haar deuren opende net buiten Parijs. Om deze speciale gebeurtenis te vieren, kijken Mickey en zijn vrienden vooruit en worden ze ontdekkingsreizigers van de toekomst in een buitengewone, splinternieuwe parade. Tijd om te schitteren!

Over een ontdekkingsreis gesproken, de galaxy far, far away ligt binnen ieders bereik met twee nieuwe, speciale Star WarsTM attracties : Star Tours: The Adventures Continue en Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission. Dit wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring. De feestelijke sfeer zet zich voort met twee nieuwe dagshows naast het Kasteel van Doornroosje. Het Disneyland Park introduceert ook een nieuwe, sprankelende avondshow: Disney Illuminations.

De 7 nieuwigheden voor de 25ste Verjaardag van Disneyland® Paris lijsten we graag op!

NIEUW (1) - STAR TOURS : THE ADVENTURES CONTINUE

Star Tours, die bij de opening van het Disneyland Park gelanceerd werd, ontpopte zich al snel tot een iconische attractie. 25 jaar later is deze terug met een nieuwe ervaring, nieuwe bestemmingen, een nieuwe bestuurder, nieuwe personages, nieuwe 3D-technologie... Welkom bij Star Tours: The Adventures Continue! Bereid je voor op een gloednieuwe, avontuurlijke, intergalactische reis in 3D. Het wordt vast een spannend avontuur.

Dankzij een groot aantal nieuwe scènes en meer dan 70 mogelijke missiecombinaties, weten bezoekers nooit waar de Force hen mee naartoe zal nemen. Van de planeet Jakku, tot Naboo, Hoth, Tatooine of misschien via de Dead Star? Gasten reizen door de galaxy met een nieuwe piloot, C-3PO, en komen helden tegen die ze tot nu toe nog nooit ontmoet hadden. Maar kijk uit voor Darth Vader! Elk scenario, avontuur en onverwachte wending is willekeurig, om er op die manier voor te zorgen dat bezoekers keer op keer van een originele ervaring genieten en zich volledig kunnen onderdompelen in het universum van de Star WarsTM films. Episodes I tot en met VII inclusief.

NIEUW (2) - MEET THE DARK SIDE OF THE FORCE

Goed nieuws! De bezoekers van Disneyland® Paris krijgen dagelijks de kans om de gevreesde Darth Vader te ontmoeten. De nieuwe ruimte nabij Star Tours: The Adventures Continue is de locatie bij uitstek voor een privé meet & greet. Een kleine tip voor zij die het aandurven om op te dagen? Wees op je hoede bij het nemen van de foto.

NIEUW (3) - STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN: REBEL MISSION

In het voorjaar van 2017, neemt Star WarsTM zijn intrede in een legendarisch ruimteattractie. Space Mountain wordt Star Wars Hyperspace Mountain voor een volstrekt unieke ervaring. In een volledig nieuwe omgeving, geïnspireerd door het Star WarsTM universum, sluiten bezoekers zich aan bij de Rebel Alliance en worden ze piloten op een sensationele missie. Ze reizen met grote snelheid door de Star WarsTM galaxy op de legendarische soundtrack van de saga.

De ervaring wordt helemaal compleet dankzij adembenemende speciale effecten. Het wordt een unieke en sensationele reis door het Star WarsTM universum waarbij bezoekers de TIE fighters en de dreigende Star Destroyer proberen te ontwijken.

NIEUW (4) - DISNEY STARS ON PARADE

Een andere verrassing van formaat is de gloednieuwe Disney Parade. Met sprankelende nieuwe praalwagens, nieuwe muziek, een overvloed aan Disney Figuren en nieuwe kostuums zal Disney Stars on Parade jong en oud verbazen.

Tijdens Disney Stars on Parade volgen we Mickey en zijn vrienden op een echte ontdekkingsreis naar het land van de verbeelding, verdeeld in 8 hoofdstukken. Mickey, Minnie, Donald Duck, Goofy en Knabbel en Babbel zijn de ontdekkers van de toekomst... met een steampunk geïnspireerde futuristische look. De helden van Toy Story volgen niet veel later en nemen de bezoekers mee “naar oneindig ver, en verder!”. Brul mee met Simba “Hakuna Matata”! Nadien herinneren Baloe en Mowgli ons eraan dat je “van beren leren kan”, op het geluid van de percussie die een gevoel van avontuur en een jungle sfeer oproept. Begeef je vervolgens naar Neverland met Peter Pan en de Verloren Jongens! Ook de onderwaterwereld wordt gevierd met Nemo, Marlin en Dory. Wees voorzichtig voor het gebrul van de majestueuze draak van Maleficent, die prins Philip uitdaagt en vuur spuwt. Gelukkig overwint de romantiek van de Disney Prinsesses altijd het kwade. Het laatste hoofdstuk van deze wereld vol verwondering wordt afgesloten wanneer het boek zich sluit omwille van een ijzige zucht, dankzij de geliefde heldinnen van Frozen.

NIEUW (5) - MICKEY PRESENTS "HAPPY ANNIVERSARY DISNEYLAND PARIS"

De Disney sterren nodigen de bezoekers elke dag uit om zich te verzamelen voor het podium aan het Kasteel van Doornroosje voor een grootse verjaardagshow. Vanuit alle hoeken van het park komen ze bijeen voor de komst van de bekendste muis. Voor deze bijzondere verjaardag haalt Mickey zijn allermooiste pak uit de kast : een smoking in de feestelijke kleuren blauw en zilver. 1, 2, 3, 4, het is tijd om allemaal samen te zingen : “Gelukkige Verjaardag Disneyland Paris”!

NIEUW (6) - THE STARLIT PRINCESS WALTZ

Met een snufje feeënstof opent Tinker Bell het feest. Doornroosje nodigt de andere Disney Prinsessen uit op het bal : Ariël, Belle, Sneeuwwitje, Assepoester, Jasmine, Rapunzel en Tiana. Elke prinses maakt haar entree in een prachtige baljurk , speciaal gemaakt voor de 25ste Verjaardag, op de muziek van een romantische fanfare. Hun boodschap : het publiek eraan herinneren dat elke meisje, ongeacht haar leeftijd of achtergrond, een Prinses is. Deze show wordt versterkt door het vrolijke gedans van de spectaculaire fonteinen voor het Kasteel van Doornroosje.



NIEUW (7) - DISNEY ILLUMINATIONS

Wanneer de avond valt, is het tijd voor een spectaculaire nieuwe ervaring: Disney Illuminations. Deze gloednieuwe show is een technisch hoogstandje boordevol geluid, licht, projecties, fonteinen en adembenemende pyrotechnische effecten.



Op het silhouet van het Kasteel neemt Mickey de bezoekers elke avond mee op een boeiende reis in de voetsporen van de helden van de geanimeerde meesterwerken. Hij neemt het publiek mee naar een dimensie waar de verhalen van De Kleine Zeemeermin, Finding Nemo en Frozen tot leven komen met, voor de allereerste keer, projecties van “live action” filmbeelden. Gasten zullen getuige zijn van een ongelooflijke zeeslag met de Black Pearl, het legendarische schip van Jack Sparrow. Tot slot staan er sterren op de agenda, met een opeenvolging van “live action beelden” die elke Star Wars fan zullen bekoren. Millennium Falcon, TIE Fighters, Stormtroopers ... The Force is strong met Disney Illuminations.



Geniet vanaf 26 maart 2017 van de schitterende nieuwigheden van de 25ste Verjaardag van Disneyland® Paris

Auteur: Persbericht - Foto: disneyland