Lost Frequencies is niet te stoppen. De Belgische dj won onlangs nog een MIA in de categorie DANCE en heeft vandaag niet alleen een gloednieuwe plaat genaamd ‘All Or Nothing’ (feat. Axel Ehnström) ontketend, maar staat deze zomer ook nog eens in het voorprogramma van The Chainsmokers tijdens hun #MemoriesTour2017. Ook op Tomorrowland heeft hij deze zomer een plaats én een eigen podium te pakken. Vorig jaar bracht hij een eerste solo concert naar de Ancienne Belgique en dit jaar zal hij op 6 mei met Less is More de Lotto Arena in Antwerpen.

‘All Or Nothing’ is een prachtig voorbeeld van het welbekende geluid van Lost Frequencies, compleet met de herkenbare vocals, pakkende teksten en relaxte Deep House-vibes. Net als zijn voorgangers is ook deze plaat bijzonder catchy. De vocals zijn van de Finse singer-songwriter Axel Ehnström, die in 2011 Finland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.

Na enkele onvergetelijke shows op iconische festivals zoals Tomorrowland, Coachella en Lollapalooza is Lost Frequencies nu ingeschakeld om het voorprogramma te verzorgen van de nieuwe tour van The Chainsmokers door de Verenigde Staten en Canada. De zogeheten Memories tour brengt de Belgische hitmachine tussen 26 mei en 10 juni naar arena’s in Maryland, Ontario, Quebec, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island en New York.

Lost Frequencies’ weg naar de top is op z’n minst indrukwekkend te noemen. Zijn eerste twee singles, ‘Are You With Me’ en ‘Reality’, werden beloond met goud, platina en meervoudig platina in tientallen landen en voerden een aantal van ’s werelds meest prestigieuze hitlijsten aan, waaronder de UK Singles Chart. Samen met derde single ‘Beautiful Life’ en vierde single ‘What Is Love 2016’ verzamelde Lost Frequencies bovendien een miljard streams op Spotify en YouTube.

Ook als dj heeft de jonge Belg zich in korte tijd bij de top van de wereld gevoegd. Op Tomorrowland 2017 maakt hij zijn opwachting op de mainstage en host hij voor de tweede keer op rij zijn eigen podium: ‘Lost Frequencies & Friends’.

Op 6 mei staat hij met Less is More in de Lotto Arena in Antwerpen.

Luister naar Lost Frequencies feat. Axel Ehnström – All Or Nothing : https://open.spotify.com/track/6GM9wHIRFg9WoXFisfsvkc

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single