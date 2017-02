De Suikerrock zondag was al suikerzoet met headliner Zucchero en hitmachine Soulsister. Vandaag wordt nog een exclusieve top act toegevoegd aan het indrukwekkende programma. Status Quo, voor de laatste maal in ‘elektrische’ bezetting!

Status Quo, 'The Last Night Of The Electrics'

Dat ze een legende zijn valt al lang niet meer te ontkennen. Live zijn ze een wereldsensatie en de platen die ze maken zijn gewoon allemaal classics. Heel grote jongens dus, en heel fijn dat ze dit jaar op Suikerrock staan, ondanks het veel te vroege heengaan van Rick Parfitt.

Maar ze doen het nog één keer bij ons, in het kader van hun laatste full electric tour, die is verlengd, maar wel definitief hun allerlaatste. Ze hadden er al een tijdje over gepraat, onderling, en uiteindelijk besloten ze de gitaren, de elektrische althans, aan de haak te gaan hangen.

Het is immers steeds zwaarder om dit soort shows te spelen voor een band die toch al, ja, een hele tijd meegaat. Het doet immers fysiek gewoon pijn om dit soort zware shows te spelen, en het is steeds lastiger om het energiepeil zo hoog te houden wat zo nodig is voor een Quo show. "Ok" zegt Francis Rossi, ze besloten eigenlijk al zo’n dertig jaar geleden om er mee op te houden, "maar rock ’n’roll kruipt nu eenmaal onder je vingernagels". Je kan ze op Suikerrock nog één keer en exclusief ‘full electric’ aan het werk zien. Er komt uiteraard nog meer Status Quo de komende jaren, maar dus niet meer elektrisch. Een hele aanpassing voor de band en voor de fans uiteraard.

'The Last Night Of The Electrics' is daarom ook op Suikerrock zeker niet te missen. Als je van Status Quo houdt, moet je er gewoon zijn. Je maakt een memorabel moment mee als je de band nog een keer ziet grasduinen in die vreselijk indrukwekkende back catalogue die ze hebben.

Nog één keer full throttle, alle gas open, no nonsense elektrisch gedaver en een lading anthems. Nadien het stof zien neerdwarrelen en een beetje bedeesd staan nashaken maakt de ervaring compleet.

Ze staan op Suikerrock, zondag 30 juli , en u staat in de Quo army die dag, wedden ?

Feel the vibe, taste the sweetness!

Suikerrock 2017 vindt plaats van vrijdag 28 juli tot en met zondag 30 juli in het centrum van Tienen. Reeds bevestigd voor het hoofdpodium: Iggy Pop op vrijdag 28 juli, Bazart en Lost Frequencies op zaterdag 29 juli en Soulsister, Status Quo en Zucchero op zondag 30 juli

Family tickets

Zondag op Suikerrock is traditioneel Family Day. Gezinnen en kinderen kunnen meefeesten aan een voordelig tarief! Een 'Family ticket' is geldig voor gezinnen met 2 volwassenen en maximum 4 kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar. Kinderen onder 6 jaar hebben sowieso gratis toegang, en voor kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar is er ook nog het goedkope Kids ticket!

Combi-tickets, dagtickets, Kids tickets en Family tickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster

Bron: Suikerrock - Auteur: Persbericht - Foto: logo