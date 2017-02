Acteur Frans Van De Velde is overleden

't Echt Antwaarps Teater meldt het overlijden van hun oudste acteur Frans Van De Velde. Frans werkte mee aan diverse TV series zoals Nonkel Jef, Drie Mannen Onder één Dak en Wittekerke. Tot 2014 stond Frans nog op de planken van 't Echt Antwaarps Teater.

"Op 16 februari 2017 overleed onze goede vriend Frans Van de Velde. Een fantastisch man en geweldig acteur. We zullen hem missen." Met deze woorden meldt het echt Antwaarps Theater op Facebook het overlijden Frans Van De Velde.

Met de Kerst in 2014 meldde het gezelschap dat Frans aan maagkanker leed. Zijn laatste rol vertolkte hij in het blijspel “Ik heb ze niet alle zes” in 't Echt Antwaarps Theater, dat speelde van oktober tot begin december 2014. De acteur overleed op 83-jarige leeftijd.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K