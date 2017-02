Zondag op Suikerrock is traditioneel Family Day. Gezinnen en kinderen kunnen meefeesten aan een voordelig tarief! Een 'Family ticket' is geldig voor gezinnen met 2 volwassenen en maximum 4 kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar. Kinderen onder 6 jaar hebben sowieso gratis toegang, en voor kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar is er ook nog het goedkope Kids ticket!



Zondag 30 juli

De headliners van zondag 30 juli zijn reeds aangekondigd, en het zijn niet van de minsten: Zucchero, de Italiaanse superster, zorgt voor het slotakkoord met daarvoor nog de laatste 'elektrische' show van het legendarische Status Quo en onze Belgische hitmachine Soulsister.

Het programma wordt in de loop van de komende weken nog verder aangevuld met nationale en internationale popartiesten en kids acts.

Daarnaast is er in het stadscentrum nog heel wat te beleven: Een Food truck corner, een festivalmarkt, een Acoustic stage, kinderanimatie, dj-stage en nog veel meer!

Een ideale gezinsuitstap die met het Family ticket extra voordelig gemaakt is!

Combi-tickets, dagtickets, Kids tickets en Family tickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster

