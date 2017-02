In de Efteling, het attractiepark net over de Nederlandse grens, wordt momenteel gebouwd aan de nieuwe attractie Symbolica: Paleis der Fantasie. Het paleis wordt gebouwd ter ere van het 65-jarig jubileum van het attractiepark en opent deze zomer haar deuren voor publiek. Vandaag publiceert de Efteling een schets van de paleistuin die wordt aangelegd op het dak van de attractie. Bijzonder is het gethematiseerde ontwerp van de tuin, waar in totaal circa 800 zonnepanelen in zijn verwerkt om duurzame energie mee op te wekken.

Paleistuin

De schets toont een daktuin op negen meter hoogte, die de grootsheid van het Paleis der Fantasie benadrukt. “Tuinen zijn een belangrijk onderdeel van paleizen over de hele wereld, de paleistuin van Symbolica is mede geïnspireerd op tuinen van andere grote paleizen”, aldus Olaf Vugts, directeur Imagineering Efteling.

Duurzaam verwonderen

De aanleg van de paleistuin en de zonnepanelen past bij de Efteling. De organisatie heeft natuur, milieu en duurzaamheid van oudsher hoog in het vaandel staan. De Efteling houdt bij de uitbreiding van attracties en gebouwen dan ook zorgvuldig rekening met de prachtige, natuurrijke omgeving waarin zij ligt. Zo heeft de Efteling een duurzaam oppervlaktewatersysteem (Klaterwater) en wekt de organisatie middels warmte- en koudeopslag (WKO) op diverse plekken in de Efteling duurzaam energie op. Bezoekers van de Efteling houden straks een bijzonder en natuurlijk uitzicht over het park vanuit de attractie Pagode. Naar verwachting worden de zonnepanelen in april geplaatst, waarna er 800 m2 sedum (planten als dakbegroeiing) wordt aangelegd.

Symbolica: Paleis der Fantasie

Vanaf deze zomer brengen bezoekers van de Efteling een bezoek aan de nieuwe, overdekte familie-attractie Symbolica, een wonderlijk paleis waarin niets is wat het lijkt. Iedereen is uitgenodigd om op audiëntie te gaan bij de koning. Tovernar Pardoes zorgt ervoor dat een bezoek verrassend en betoverend zal zijn. Bezoekers worden meegevoerd door geheime gangen en koninklijke vertrekken, waarbij ze van de ene verbazing in de andere vallen.

Wereld van de Efteling

Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 is de Efteling uitgegroeid tot de grootste toeristische bestemming van de Benelux, met 4,68 miljoen bezoekers in 2015. De Efteling omvat naast het attractiepark ook het Efteling Hotel, het vakantiepark Efteling Bosrijk, het Efteling Theater, het Efteling Golfpark en vanaf 2017 het vakantiepark Efteling Loonsche Land. In de zomer van 2017 opent de Efteling haar grootste attractie ooit: Symbolica.

De Efteling ligt net over de grens bij Breda, nog geen uurtje rijden van Antwerpen, en is elke dag van het jaar open. Kinderen tot vier jaar genieten gratis toegang. Voor informatie of overnachtingen: tel. 0031 416 537 777 of www.efteling.com.

Auteur: Persbericht - Foto: logo