Peter Van den Berge voor de eerste keer in The Sky is the Limit

Maak kennis met Peter Van den Berge, de ondernemer die een imperium uitbouwde in medische software en zijn bedrijf later verkocht aan een Duitse multinational. Zijn vrouw Faith is de dochter van een Ugandese minister en gaf haar job bij de Verenigde Naties voor hem op. Te midden van de chaos van een groot gezin, wonen Peter en Faith in een excentriek kasteel te Beveren waar de tijd wel lijkt stil te staan. Lijkt. Want de agenda van een succesvol zakenman én manager van vijf kinderen zit dan ook stampvol. Vandaag op het programma: lusters poetsen en een hectische fotoshoot.

Philip Cracco heeft de afgelopen weken zitten broeden op een nieuw project met zijn vissen, want hij droomt er immers al jaren van om zijn kois bovengronds te zien zwemmen vanuit zijn living. Eindelijk is het zover: zelfs voor zijn vissen is the sky nu the limit. En wanneer Philip een bezoekje brengt aan zijn moeder, blijkt het dat het geen haar scheelde of hij was kunstschilder geworden in plaats van ondernemer.

​The Sky is the Limit, morgen om 20u35 op VIER.

Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium