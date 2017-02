Ook VTMKZOOM volgt van heel dichtbij de zoektocht naar The Band, de talentenjacht die vrijdag is afgetrapt bij VTM. Niet alleen wordt elke week de voorbije VTM-show in vier delen herhaald van maandag tot donderdag om 17.55, elke vrijdag vanaf 24 februari volgt op hetzelfde uur ook een gloednieuw programma over wat er achter de schermen van het programma gebeurt. In The Band - Bab Backstage maakt VTMKZOOM-gezicht en Familie-actrice Bab Buelens, gewapend met een GoPro en een selfiestick, reportages tijdens de opnames en audities van de show. Ze maakt exclusieve beelden, vuurt de zotste vragen af op de kandidaten, snuift de sfeer op in de mencave én vraagt tips en tricks aan enkele oude rotten uit het vak voor de sterren in wording.

Bab interviewt BV’s, laat twee kandidaten tegen elkaar strijden in enkele opvallende opdrachten en kruipt met haar favoriet in de hangmat voor een solo-optreden. Bab vervoert de jongens ook in haar golfkar en waagt zich met hen aan een heuse ‘golfkar-aoke’. Ook de meisjes van K3 vertellen elke vrijdag een leuke anekdote. En dat allemaal elke week rond één specifiek thema. Bab wordt bovendien geassisteerd door Clarice en Anneleen. Zij zullen aan de schoolpoorten in Vlaanderen polsen wat de leerlingen denken over de kandidaten en hoe volgens hen een idool in een jongensband eruit moet zien.

AFLEVERING 1 OP MAANDAG 24 FEBRUARI

De eerste aflevering op 24 februari draait rond de stemmen van de jongens. Laura Tesoro toont voor de camera van Bab hoe ze haar stem opwarmt voor een optreden. Bab ontdekt wat Niels Destadsbader doet als voorbereiding op de show en K3’tjes Marthe, Klaasje en Hanne verklappen hoe de jongens hun stem onder controle kunnen houden tijdens de zenuwslopende audities. De bandleden van State of Mind, die zelf deelnamen aan de zangwedstrijd The Voice van Vlaanderen, vertellen waarom samenzang zo belangrijk is in een band.

THE BAND – BAB BACKSTAGE

Vanaf 24 februari, elke vrijdag om 17.55 bij VTMKZOOM

Vanaf 25 februari, elke zaterdag om 08.50 bij VTM

Vanaf 20 februari herhalingen van The Band, van maandag tot donderdag om 17.55 bij VTMKZOOM

