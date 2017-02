Clash tussen publieks- en vakjury in The Band

Op vrijdag 24 februari 2017 spat een nieuwe lading mannelijk zangtalent van het scherm in de tweede auditieaflevering van The Band. Dertien Vlamingen en Nederlanders proberen in één minuut eerst de publieksjury en nadien ook de vakjury te overtuigen. Maar wat gebeurt er als beide jury’s het oneens zijn met elkaar? Dan breekt er protest uit in de studio… Wanneer één van de kandidaten de pannen van het dak zingt, maar voor gesloten tribunes blijft staan, reageert de vakjury vol onbegrip. “Hé publiek, zijn jullie zot geworden of wat?!”.

De 24-jarige Brihans uit Erembodegem bijt vrijdag de spits af. Zijn roots liggen in Albanië, waar hij op 6-jarige leeftijd de winnaar werd van Eurosong For Kids. Brihans stamt dan ook uit een erg muzikale familie. Samen met zijn oom en vader brengt hij traditionele samenzang. In The Band laat hij de Albanese invloeden achterwege en zingt hij Sexy Als Ik Dans van jurylid Nielson.

Ook Bryan (24, Oostakker) waagt zich aan een nummer van één van de juryleden: Vonken En Vuur van Clouseau. Sinds zijn kindertijd is hij gebeten door muziek. Als 6-jarige stond Bryan voor het eerst op een podium met een overtuigende imitatie van Bon Jovi. Nu zingt hij in een coverband, speelt hij mee in een orkest en maakt hij ook nummers met zijn eigen band.

“Hij is redder, sportleraar, hiphopdanser én zanger?! Dan hebben de meisjes de handen sowieso al klaar op de knop”, weet Slongs Dievanongs nog voor de 24-jarige Yuri uit Deerlijk zijn auditie aangevat. En toch wil Yuri het liefst van al een carrière in de muziekwereld uitbouwen. Hij waagt zijn kans met een Nederlandstalige versie van Cake By The Ocean van DNCE.

Voor Kristof (28) uit Hasselt en Christof (26) uit Ham is zingen in een band niet nieuw. Ze maakten enkele jaren geleden deel uit van de boyband 5th Avenue. Christof bleef nadien plakken in de muziekwereld, Kristof gooide zijn leven om en werd werfleider. Tot hij het opnieuw voelde kriebelen. In The Band grijpen ze allebei hun tweede kans. Kristof brengt Onderweg van Abel, Christof doet “een Marco Borsatootje” met Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht. Belanden de jongens straks opnieuw samen in een band?

Jorre uit Leopoldsburg is met zijn 18 jaar één van de jongste deelnemers. Hij is een fervent festivalganger en droomt ervan om ooit zelf op een groot podium te staan. Deelnemen aan The Band is voor hem een grote uitdaging. Vooral omdat hij straks voor de jury zal staan met Domino van Clouseau…

De 26-jarige Sotirios uit Antwerpen heeft alvast een streepje voor bij jurylid Slongs Dievanongs. De twee delen namelijk hun Griekse roots. Het is de liefde die Sotirios 1,5 jaar geleden naar België bracht. In Griekenland maakte hij al deel uit van een band en die muzikale draad wil hij terug oppikken. Zijn doel: minstens 3 keer ‘nai’ – Grieks voor ‘ja’ – krijgen van de vakjury. Is Sotirios klaar om straks deel uit te maken van een Nederlandstalige band?

Voor jurylid Nielson is de verrassing groot wanneer plots zijn eigen moeder bij Niels Destadsbader opduikt. Zij komt supporteren voor Marinus, één van Nielsons beste vrienden, die zich zonder zijn medeweten inschreef voor The Band. Maar wordt hij ook doorgestuurd naar de volgende ronde?

Verder proberen ook deze Nederlandse kandidaten een plekje in The Band te bemachtigen:

Jeffrey – 31 – Rijswijk – Timmerman – Zingt ‘Afscheid’ van Volumia

Lennart – 24 – Grubbenvorst – Student en vuilnisman – Zingt ‘Ik wil je’ van De Kreuners

Marinus – 26 – Dordrecht – Inkoper – Zingt ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis

Murvien – 23 – Den Haag – Kapper – Zingt ‘Parijs’ van Kenny B

Santos – 20 – Roosendaal – verkoper – Zingt ‘Afscheid’ van Volumia

Wytse – 23 – Den Haag – Junior Sales – Zingt ‘Arme Joe’ van Will Tura



The Band, vrijdag 24 februari om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm