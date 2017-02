Na de prachtige editie van vorig jaar komt Daydream festival dit jaar met een knaller van een line-up. Door het enorme succes van vorig jaar wordt het tweedaagse festival in Lommel naar een hoger niveau getild. Met meer dan 150 nationale en internationale artiesten, verdeeld over 9 stages, opent Daydream Festival op 7 en 8 april haar poorten naar de meest dromerige plek op aarde.



Daydream Festival is het ultieme festival voor de allround festivalliefhebber, met EDM, harder styles, deep & future house, techno en eclectic. Tijdens de opener van het festivalseizoen is er voor bijna iedereen wel een area waar men uit z’n dak kan gaan.

Daydream Festival 2017

De headliners Nicky Romero, Nervo en Showtek zullen zaterdag de sfeer op de Maindream een flinke boost geven met hun energieke sets. Niet minder zal dit gelden voor Sunnery James & Ryan Marciano en Dannic.

Terug van weggeweest is de hosting van de Versuz op Daydream Festival. Deze prominente club uit Hasselt zet een line-up van jewelste neer, met onder andere Tujamo, Julian Jordan en Chocolate Puma. Beleef hier het ultieme clubgevoel. Snoeiharde harder style beats hoor je in de Bad Dream en de We Love Freestyle stage door onder andere Ran-D vs. B-Front, Public Enemies en Korsakoff. Café d’Anvers host voor de eerste keer de techno area op Daydream Festival, met niemand minder dan Paul Ritchen Michel de Hey. Daarnaast zullen VIBESTR en La Rocca ook een area hosten.

De veelbelovende vrijdag staat ook hier een line-up om naar uit te kijken. Met Blasterjaxx, Sick Individuals en La Fuenta in de Indoor Mainstage. Sevn Alias is de grote meneer in de Feathers stage en de techno tunes zullen in de Reboot verzorgd worden door onder andere Format:B. Tot slot zal er in de Bad Dream een ware Hardstyle blast plaatsvinden, waarbij Digital Punk met z’n Unleashed hosting een groot aandeel heeft met zijn drie shows.

Daydream Campsite

De Daydream Campsite krijgt dit jaar een hele flinke upgrade, waarbij kampeerders de mogelijkheid hebben om hun kampeerplek te upgraden. Wat is er nou gezelliger dan samen je je vrienden een eigen plekje te creëren op de camping. Dit is vanaf nu mogelijk met een ‘Dream Garden’. Een speciaal gereserveerde plek met extra privileges, zoals het toevoegen van een eigen dixi, foldtable, stroom, etc.

Tickets

De ticketverkoop is reeds gestart, wees dus op tijd met het bestellen van je tickets. Dit geldt ook voor de comfort en VIP tickets en natuurlijk voor alle upgrades op de Daydream Campsite.

Kijk voor alle tickets en ticketcombinaties op www.daydreamfestival.be.



De gehele knaller van een line-up ziet er al volgt uit:

ZATERDAG 8 APRIL

► Mainstage

Nicky Romero

Showtek

Nervo

Ummet Ozcan

Sunnery James & Ryan Marciano

Felix Jaehn

Dannic

Firebeatz

Jerry Davila

Robbie Rise

► Versuz

Tujamo

Julian Jordan

Chocolate Puma

Ferreck Dawn

Sem Thomasson

Brooks

Dave Lambert

Tom Leclercq

Kenn Colt

Delafino

Project K vs Ashton Gartner

Shurakano

Saks'

► Bad Dream

Ran-D vs B-Front

Public Enemies

Bioweapon

Adaro

Atmozfears

Da Tweekaz

TNT

Korsakoff

Crisis Era

Rebourne

Beatworkz

MC DV8

► Dreambucket

Lil Kleine

Kraantje Pappie

Puinhoop Kollektiv

Discobaar A Moeder

2Empress

DiMaro b2b DJ Rebel

Partyshakerz ft Violinvasion

DJ F.R.A.N.K.

Freaquency & MC Farid

Audiophonic!

Mr Jim

Avadox vs Jimmy Clash

► We Love Freestyle

Mark with a K & MC Chucky

The Darkraver

Zany presents Inzanity

Freestyle Maniacs

Lowriderz

Dr Rude

Outsiders

Davoodi

Francois

Playboyz

Affix vs Teaser

MC Alee

► La Rocca

Riva Starr

Lucas & Steve

Mr. Belt & Wezol

Disco Dasco

Mr Grammy

Myles

Joeri

Philip

Samm & Bastin

Donelly

BFL

Andy Des

► Café D'Anvers

Paul Ritch

Marcel Fengler

Michel de Hey

Nukov & Yelmet

Michael Toelen

Arno Stolz

► VIBESTR

Abstract

Lady S

Frederico

RUGGED

Cosmic

Jewels

Cham

Kendis

ND

Team Rush Hour

Baby Bang

Nitsa

► MNM's Sound of Silence

Vertier

Kamaska

Jerrymore

Bearsome

Jacques du Disco

Revox

Jerrooo

Ineas

VRIJDAG 7 APRIL

► Indoor Mainstage

Blasterjaxx

Sick Individuals

La Fuente

Vato Gonazlez & MC Tjen

Pep & Rash

Mesto

Bougenvilla

Jules Dime

Robbie Rise

► Bad Dream

Digital Punk

E-Force

Frequencerz

Warface

De-gos & Redone

Hard Driver

D-Sturb

Andy SVGE

Influencers

MC Da Syndrome

► Barong

Cesqeaux

Moksi

LNY TNZ

Mike Cervello

The Galaxy

ANBU

Yung Luc

Dennis Branko

► Feathers

Sevn Alias

HEF

Two Crooks

BIGGI

Mystique

MegaMen

R-Wan

Jay Baker

► Reboot

Format:B

Ici Sans Merci

LIMITS

Niels Feijen

Kom-Plot

Auteur: Persbericht - Foto: logo