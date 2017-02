Wissel van de macht in Mijn Pop-uprestaurant 2017. Nadat de Kortrijkse ster van Meat & Griet naar Table’O verhuisde, slaagden ook de Antwerpse barbecuemannen van TJOP’S er niet in om hun ster te behouden. De jury viel voor de varkensgerechten van Laure & Charlotte en gaf de ster door aan MADAM P. Laure & Charlotte strijken zo 1.500 euro op en hun restaurant moet al zeker niet als eerste sluiten.

MADAM P. wist Sergio, Gert en Sepideh te verrassen met lekkere en eerlijke gerechten. Een positieve evolutie ten opzichte van hun vorige bezoek. “Ze zijn aan de slag gegaan met onze opmerkingen en hebben die naar iets positiefs omgebogen”, klonk het bij Sergio. “Hun concept staat er en zit goed. Nu is het een kwestie van bijschaven en de keuken op orde krijgen.” Laure & Charlotte reageerden verbaasd, maar zijn enorm blij met de ster. “Ons hart sprong uit ons lijf toen we hoorden dat we de ster kregen”, klinkt het. “Dit pop-upavontuur gaat razendsnel. We leren elke dag bij en gaan er volop voor de komende dagen. Al weten we waar onze werkpunten liggen.”

Bij de buren van MADAM P. en Table’O is minder vreugde te bespeuren. Bo & Emily wisten nog niet te overtuigen met hun groentesmaken en in TJOP’S deed de vermoeidheid en het te droge vlees Karel & Birger de das om. Zij én hun collega’s van Filly’s en Meat & Griet in Kortrijk krijgen volgende week nog één kans om een sluiting te vermijden…

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm