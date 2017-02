Patty Brard maakte in de jaren ’70 furore als de bloedmooie zangeres van het Nederlandse meidentrio Luv. Met de hit You’re the greatest lover veroverden ze de wereld én de harten van heel wat mannen. Patty werd een sexsymbool en genoot met volle teugen van het leven dat daarbij hoorde. Vandaag, 40 jaar later, probeert ze die wellust van vroeger te compenseren. Cath zoekt haar op en vindt haar…in een fitnesszaak.

Cath wordt er hartelijk ontvangen door Patty, van kop tot teen in sportkledij. Ze maakt zich klaar voor een stomende sessie Bodytec: fitnessoefeningen in een pak dat je spieren onder stroom zet. Gezonde zelfpijniging, maar voor Patty is het een bijna dagelijkse routine. Niet helemaal uit eigen beweging, want Antoine van de Vijver, Patty’s vierde echtgenoot, is de drijvende kracht achter de gezonde voornemens van zijn vrouw. Op weg naar huis, nog nazwetend, vertelt Patty: ‘Antoine is mijn redding geweest. Want ik ben een beest. Ik vind alles leuk wat stout en wat lekker is. En alles wat lekker is, is niet goed voor mij.’

