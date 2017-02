Jaargang 3 van Zonen van Van As begint op zondag 26 februari met een serieuze knal. Pa Frans wordt een jaartje ouder, en zonen Herman en Eddie gaan het familiebedrijf zelf in handen nemen en naar een ‘hoger’ niveau tillen. Maar oude vetes laaien opnieuw hoog op en zorgen voor een explosieve confrontatie. Wordt dit de ondergang van de NV Van As?

Martine heeft het bedrijf ondertussen verlaten, wat maakt dat Linde weerkeert aan de desk en Rita haar plaats opnieuw inneemt aan de boekhouding. Dick was bijna weg omwille van ruzie met de zonen, maar Frans heeft hem achter hun rug opslag gegeven. Eddy heeft het ondertussen weer goedgemaakt met Rita. Ze heeft hem vergeven, maar vergeten is nog iets anders. Herman en Martine hadden ook hun huwelijksperikelen: Martine ging uit de bocht met Rombouts. Pa Frans is er ondertussen ook in geslaagd om zijn vriendin, de bordeelhoudster Maïda, voor de



Vlaamse topacteurs schitteren in een herkenbaar verhaal van klein ondernemend Vlaanderen, met o.a. Jaak Van Assche, Peter Thyssen, Jan Van Looveren, Els Beatse, Tania Kloek, Ben Segers, Carry Goossens en Peter Van Den Eede.

AFLEVERING 1 OP ZONDAG 26 FEBRUARI 2017 OM 19.55

Frakke komt in tijdnood bij de afbraak van een groot gebouw. Frans verplicht hem om er desnoods tijdens het weekend aan door te werken. Maar dat is een streep door Zjempies rekening: de twee moeten dat weekend samen een terras aanleggen bij een particulier en Zjempie heeft dringend het zwarte geld nodig. Frakke besluit daarop om het wat te laten vooruitgaan. In de remise liggen nog een tiental oude staven dynamiet...



De Zonen van Van As vanaf zondag 26 februari om 19u55 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm