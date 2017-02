De voorbije week reisde Qmusic terug in de tijd naar de jaren negentig voor de Top 500 van de 90’s. Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen, Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Wim Oosterlinck, Jolien Roets, Marcia Bwarody en Bart-Jan Depraetere draaiden elke dag de favoriete 90’s hits van de luisteraars. Voor het eerst in de geschiedenis van de Top werd het nummer ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana op nummer 1 gestemd. ‘Insomnia’ van Faithless – de winnaar van vorig jaar – zakt zo naar de tweede plaats. Britney Spears is derde met ‘Baby One More Time’.

De top 10 is dit jaar stevig door elkaar geschud. Opvallend is vooral dat de Britse popgroep Steps, de hoofdact op de I Love The 90’s Party, voor de eerste keer de top 10 in duikt met het nummer ‘5,6,7,8’. Vorig jaar eindigden ze nog op een verdienstelijke 75ste plaats. En ook U2 maakt een grote sprong voorwaarts en stijgt van 16 naar 9 in de lijst. ‘Rhythm is a Dancer’ van Snap! en ‘Thunderstruck’ van AC/DC gaan er dan weer enkele plaatsen op achteruit en eindigen op respectievelijk plek 4 en 5. ‘Baby One More Time’ van Britney Spears doet zo een goede zaak en gaat van 4 naar 3. Gorki staat zevende met ‘Mia’ en is daarmee de hoogst genoteerde Belgische artiest.

Naast Gorki doet ook Clouseau het uitstekend in de lijst. De Belgische popgroep van de gebroeders Wauters domineert de lijst volledig met maar liefst 11 songs. Ze worden gevolgd door George Michael die door zijn onverwacht overlijden voor het eerst met 8 nummers in de lijst staat. Verder doen ook Michael Jackson en Madonna het uitstekend met elk 7 noteringen.

Dit is de top 10:

1) Nirvana - Smells Like Teen Spirit

2) Faithless - Insomnia

3) Britney Spears - Baby One More Time

4) Snap! - Rhythm Is A Dancer

5) AC/DC - Thunderstruck

6) Spice Girls - Wannabe

7) Gorki - Mia

8) Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back)

9) U2 - One

10) Steps - 5, 6, 7, 8

