De culinaire ronde door Antwerpen en Kortrijk zit erop voor recensenten Bart Desmidt en zijn vrouw Sandra. Op donderdag 2 maart 2017 maakten zij in samenspraak met juryleden Sergio, Sepideh en Gert bekend welke stad voor hen als beste uit de bus komt. Kortrijk moest daarbij de duimen leggen voor Antwerpen. Filly’s en Meat & Griet werden genomineerd en staan nu lijnrecht tegenover elkaar om de stem van de kijker te winnen.

“Het was een echte nek-aan-nekrace”, maakte Gert Verhulst duidelijk. Fanny & Veronique vonden de weg naar hun oerconcept terug dankzij een vernieuwd keukenteam en menu. De recensenten én Sergio Herman voelden de passie van toen terug opborrelen. Ook buren Yannick & Leena wisten de kwaliteit van hun gerechten op te krikken. De wake-up call van de jury resulteerde in een verfijnde tartaar, vergezeld van verse langoustines. Toch tipten de Kortrijkse pop-ups net niet aan de Antwerpse. Karel & Birger en Bo & Emily overleefden de eerste nominatieronde en moeten dus – net zoals Madam P. en Table’O – zeker niet als eerste sluiten.

In Kortrijk valt volgende week het doek voor één van de twee genomineerde pop-ups. De kijker beslist wie dat wordt en welk restaurant alsnog in de running blijft: Filly’s of Meat & Griet. Stemmen op je favoriete pop-up kan vanaf nu tot vrijdag 3 maart 2017 om 21.30 uur via de VTM-app, vtm.be of per sms naar 6677.

