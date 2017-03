Overleven in het wild kan erg onvoorspelbaar zijn, maar de nieuwe serie The Wheel: Survival Games maakt het nog onvoorspelbaarder. Zes deelnemers, die geen van allen survivalexpert zijn, worden elk gedropt op zes verschillende plekken in Zuid-Amerika, elk met een eigen extreem klimaat. Vooraf weten ze niet waar ze terechtkomen en eenmaal op hun plek weten ze niet hoe lang ze er zullen verblijven. Hun lot is in handen van The Wheel. Als dat draait, wordt bepaald naar welke nieuwe plek ze worden gebracht. Zo zijn ze de ene keer in het snikhete regenwoud van de Amazone of de droge savanne van Noord-Argentinië, het volgende moment zitten ze op de besneeuwde toppen van de Andes in Patagonië of in de draslanden van Brazilië. Maar voor hoe lang? Is het zes dagen of vijftien? Die onzekerheid geeft een extra dimensie aan een avontuur dat toch al onheilspellend en extreem is. Ze zijn slechts gewapend met een simpele survivaluitrusting en hebben een noodtelefoon om hulp te roepen en hun overlevingstocht te beëindigen. Maar daar wil niemand vooraf aan denken. The Wheel: Survival Games is vanaf woensdag 12 april tot en met woensdag 7 juni om 20:30 uur te zien bij Discovery.



In de eerste aflevering worden de deelnemers gedropt op hun eerste locatie. De 23-jarige Josh start zijn avontuur in de besneeuwde bergen van de Andes in Patagonië. Hier moet de voormalig worstelaar zich niet alleen zien te wapenen tegen de koude temperaturen die ver onder het vriespunt kunnen dalen, ook moet hij de bergleeuwen van zich af zien te houden. Het is een groot contrast met de extreme hitte en droogte die ex-marinier Shon (33) meemaakt in de savanne van Gran Chaco in Noord-Argentinië. De temperaturen kunnen oplopen tot wel 48 graden en het gebied wordt daarom niet voor niets de ‘hel op aarde’ genoemd. Ook maakt het gebrek aan voedsel het niet makkelijk om hier te overleven.



Een stuk noordelijker in Brazilië probeert het 25-jarige fitnessmodel Lindsay zich staande te houden in de draslanden van de Pantanal. Lindsay leerde het leven in de natuur van haar vader en opa die veel ervaring hadden. Met haar deelname aan The Wheel wil ze laten zien dat ze meer is dan iemand met een mooi gezicht en dat ze wel wat aankan. Eveneens in Brazilië zit loodgieter Luke (35). Zijn avontuur begint in het Amazone-regenwoud waar hij naast de hevige regenval ook te maken kan krijgen met gevaarlijke anaconda’s en piranha’s. Luke is een handige jongen die al snel een mooie stoel van takken voor zichzelf maakt en ook een fraaie visspeer. Maar lukt het hem ook om er eten mee te vangen?



Veel van de deelnemers hebben in het begin moeite met het vinden van voedsel. Zo ook Adam die start in de toendra’s van Patagonië, waar het zo rotsachtig en droog is dat er weinig vegetatie en voedsel te vinden is. En dan zijn er ook nog de hevige stormen die over de vlakte kunnen razen. De 29-jarige ultraloper doet mee met het programma als morele steun voor een goede vriend die vecht tegen een hersentumor. Weersomstandigheden zijn ook een grote vijand voor de 39-jarige Kat die op het eiland Chiloé voor de kust van Chili zit. Het weer kan snel omslaan in dit gebied en op het moment dat Kat eindelijk haar kampvuur heeft aangekregen, wordt ze overvallen door een flinke regenbui. Maar de moeder en verpleegster wil de moed niet laten zakken, want ze wil juist aan iedereen bewijzen tot wat ze in staat is. Daarbij weet ze dat ze elk moment verplaatst kan worden naar een ander en droger gebied. Maar van de anderen weten we inmiddels dat dat niet per se een verbetering is. Wanneer The Wheel draait, wordt bepaald door de stand van de maan en heeft dus een zekere regelmaat. Alleen weten de deelnemers dat vooraf niet. Zo weten ze nooit hoe lang ze ergens zitten. Het kan fijn zijn om te verkassen als het tegenzit, maar het kan ook frustrerend zijn als je net een goed onderkomen hebt gebouwd en weet waar je je voedsel moet vinden. Juist dat maakt het avontuur extra uitdagend.



The Wheel: Survival Games is vanaf woensdag 12 april tot en met woensdag 7 juni om 20:30 uur te zien bij Discovery.

Auteur: Persbericht - Foto: logo