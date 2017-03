De voorbije week keken 1.191.898 mensen naar de vijfde aflevering van Blind Getrouwd, goed voor een marktaandeel van 39,3% (VVA 18-54; live +3). Daarmee werd de episode over de huwelijksreis de best bekeken tot nu toe. Op maandag 6 maart zijn de vier Blind Getrouwd-koppels terug vanop huwelijksreis en zijn ze toe aan de volgende grote stap: het samenwonen. Allen hebben ze besloten om de volgende vier weken te gaan samenwonen in een appartement op neutraal terrein maar voor ze op huizenjacht gaan, gaan ze bij mekaar langs om te kijken hoe hun partner woont.

Nadat ze een nieuw stekje gevonden hebben, gaan Evelien en Nicolas eerst nog in Durbuy overnachten, waar het jaarlijkse familieweekend van Evelien doorgaat. Meteen weer een grote en zenuwslopende test voor Nicolas: valt hij in de smaak bij zijn schoonfamilie? Zijn het de zenuwen die hem parten spelen of gewoon vergetelheid? Wanneer ze bijna op hun bestemming zijn, beseft Nicolas immers dat hij zijn koffer vergeten is, en there’s no way back.

Veerle kan het samenwonende leven zeker en vast smaken. Nooit eerder kreeg ze zoveel hulp in het huishouden en dus is het puur genieten wanneer Nick maar al te graag achter het fornuis kruipt. Als hij nu gewoon nog eens wat minder zou praten…

Ben verrast zijn vrouw Tine met een cadeautje om hun volgende stap te bezegelen. Een mooi begin dus, voor het koppel dat het steeds beter kan vinden met elkaar. Ze gaan ook langs bij expert Alexander Witpas om te praten over hoe ze het experiment beleven en hoe ze nog meer intimiteit kunnen creëren.

Ook Sally en Mathias gaan langs bij experte Margo Van Landeghem. De twee kenden een geweldige start, maar op huwelijksreis werden ze een beetje met de voeten op de grond gezet. Blijkt dat er op communicatief gebied nog wat werk aan de winkel is. Samen met Margo werpen ze een blik op de misverstanden en sluimerende zorgen, en hoe ze hiermee om kunnen gaan.



Blind Getrouwd, maandag 06 maart om 20u35 bij vtm

