Vanaf maandag 6 maart 2017 trekt Sofie een hele week naar Hasselt om te koken met de beste Belgische tennisster van het moment: Yanina Wickmayer. Sofie’s voornemen: van deze tennisqueen een eersteklas keukenprinses maken. Yanina heeft een drukke agenda en heeft daardoor weinig ervaring in de keuken. Ze staat er deze week gelukkig niet alleen voor, want naast Sofie, steken ook haar verloofde Jérôme én haar metekindje Miley een handje toe.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag voor Yanina, zodat ze haar voormiddag met trainingen goed kan doorkomen. Op maandag 06/03 zorgt Sofie voor een ontbijt on the go, bomvol vitamines en energie. Ze maken een pompelmoessapje, een groeten- en fruitsalade en energyballs. “Ik ga nogal vliegen op de training”, lacht Yanina.

Dinsdag 07/03 ruilen Sofie en Yanina het ontbijt in voor Vlaamse kost. Yanina is verzot op patatjes, in alle soorten en vormen. Op het menu staat een rijkelijke stoemp van bloemkool en parmezaan met een sappige Amerikaanse steak. Amerika is Yanina’s tweede thuis en ze is dus zeker te vinden voor dit gerecht!

Yanina moet als sportvrouw veel groenten eten en dus komt Sofie op woensdag 08/03 op de proppen met een lekkere, gezonde maaltijdsoep met peterselie en mosseltjes.

Donderdag 09/03 staat er opnieuw een aardappelgerecht op het menu. Omdat Yanina’s verloofde Jérôme meestal kookt voor haar, draait ze nu de rollen om en legt zij hem eens in de watten. Samen met Sofie maakt ze Italiaanse pureekroketjes met mozzarella en parmaham.

Het dessert op vrijdag 10/03 is op Yanina’s lijf geschreven: ‘whoopies’ of Amerikaanse gevulde koekjes, niet toevallig de kreet die Yanina veelvuldig slaakt tijdens een tenniswedstrijd. Ook haar hondje kreeg ondertussen die naam. Miley, het metekindje van Yanina, komt helpen… en is héél ongeduldig om haar tanden in de koekjes te zetten.

Sofie in de Keuken van Yanina Wickmayer van maandag 06 maart tot vrijdag 10 maart om 18u00 bij vtm

