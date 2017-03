De afwezigen hadden wederom ongelijk. Al moest het Nederlandse duo Nick & Simon afgelopen vrijdagavond 3 maart, forfait geven voor het eerste Hitfestival (Simon Keizer lag ziek te bed), toch tekenden naar schatting ruim 1500 feestvierders er present en gingen er uit de bol dat het dak er spreekwoordelijk afvloog.

Een spetterende warming-up van de Romeo’s, ouwe kraker Rob De Nijs nog steeds absolute top en Christoff die ’t Kursaal op stelten dat het dak er spreekwoordelijk afvloog, dat waren de ingrediënten van een overheerlijk potje meezingkermis tijdens het eerste nieuwe indoor Hitfestival.

Waardige vervanger

Op het laatste moment een artiestenduo als Nick & Simon, die wegens ziekte moeten afhaken (Simon lag ziek te bed), het zal je als organisator maar overkomen. Hamvraag is….. Hoe en door wie moet je dit Volendamse zangduo, bekend van onder andere ‘Rosanne’, ‘Lippen op de mijne’, ‘Pak maar mijn hand’, ‘Een zomer lang’, ‘Een hart van goud’, ‘De Soldaat’ en tal van andere mooie songs, te elfder ure vervangen? Gelukkig heeft concertorganisator Concert Events al voor heter vuren gestaan en gingen ze bij Christoff aankloppen, want ja… in nood kent men z’n vrienden zegt het spreekwoord. En jawel….. Willy en Sofie, het sympathiek duo van Concertevents, vond gehoor bij Christoff. Hij zou met zijn eigen band, laatste uurtje Hitfestival voor zijn rekening nemen.

Dat een artiest moeten vervangen nooit plezant is om aan te kondigen, mochten de organisatoren aan den levende lijve ondervinden, toen ze net voor aanvang van de drie uur durende show, aankondigden dat Nick & Simon forfait moesten geven wegens ziekte. Hoewel dit via allerlei sociale media al was kenbaar gemaakt, toch steeg er hier en daar gemor en boegeroep in de zaal. Toen het publiek de naam Christoff door de boxen hoorde weergalmen, klonk er plots een oorverdovend applaus op uit de zaal.

Meteen de beuk erin

Hitfestival 2017 werd één grote meezing- en polonaise kermis. Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi luisterend naar de naam ‘De Romeo's’, mochten het nieuwe indoorfestival openen en dat deden ze in hun eige gekende stijl….. we zetten er meteen de beuk in.

Als warming-up kon dat tellen. Openen deden ze met ‘Vrienden voor altijd’, de titelsong van hun allernieuwste album. Gunther Levi deed z’n uiterste best om een woordje te placeren in ’t plat Westvlams, en Davy en Gunther draaiden er geen doekjes om en willen blijkbaar hun vriend Chris Van Tongelen, terug vrijgezel, zo vlug als het kan opnieuw van straat.

De drie bekende Romeo’s serveerden het publiek hun grootste hits en trakteerde hen ook nog op een Nederlandse medley. Hun set was er eentje om duimen en vingers muzikaal van af te likken wat met zich bracht dat een loom publiek toch plots uit z’n krammen schoot en toch begon mee te zingen, mee te zwaaien en heupwiegend het Kursaal toch kleur gaf en op zijn kop zette.

Grand Cru van een absoluut muzikaal topjaar

Ouwe kraker Rob De Nijs is een grand Cru van een muzikaal top jaar. De Nederlandse zanger is als wijn…. Hoe ouder hoe beter. Met hits als Banger Hart, Foto van vroeger, Alleen is maar Alleen, Zondag, Het werd zomer, Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam, Hou me vast, Zuster Ursula, Jan Klaassen de Trompetter, enz. en eindigend met Alles wat ademt; zette Rob, het Kursaal van begin tot einde naar zijn hand. Menig keer veerde het publiek recht om mee te brullen, mee met de armen te zwieren en ja ….. zelfs een polonaise op te voeren. Kortom….. goede wijn behoeft geen krans, maar Rob De Nijs is nog altijd absolute top in België en Nederland. Niet verwonderlijk dat de man na afloop een minutenlange staande ovatie kreeg.

Polonaise koning

Na de tweede pauze luidde de opdracht voor Christoff, het Nederlandse duo Nick & Simon, zo vlug mogelijk doen vergeten. En van bij het begin zat het meteen snor. Christoff (foto) opende met Jij Bent Mijn Hartslag; liedje dat hij speciaal schreef voor Jeff en prijkt op zijn nieuw album Hou me vast, bekroond met goud. Na zijn openingsnummer dat door het publiek op een stevig applaus werd onthaald, stond de schlagerprins en/of polonaisekoning even stil bij twee mensen die in de zaal aanwezige waren en…. die precies op vrijdag 3 maart elkaar eeuwige trouw beloofden en in het huwelijksbootje stapten. Een betere locatie voor een spetterend huwelijksfeestje konden ze zich niet bedenken.

Rudy – werkzaam in het Kursaal – en zijn kersverse bruidegom Micha vierden er met een zestigtal 60 genodigden hun trouwpartij. "Wat dachten de pasgetrouwden? We boeken zelf geen zanger, maar gaan gewoon daar feesten! Da’s goed gevonden", beaamde Christoff lachend. Speciaal voor bruid en bruidegom pakte hij uit met Ik ben geboren om van je te houden. Andere hits zoals Een ster, Eenmaal komt voor jou die dag, Vergeten kan Vergeten niet, Zeven zonden, Sweet Caroline en tal van anderen volgden. Het publiek ging fors uit de bol, zong mee en zette menig polonaise in dwars door het kursaal. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, gaf Christoff het publiek ook nog dansles, want alles ging er in als zoete broodjes. Hij leerde een dolgedraaid publiek de danspasjes aan op zijn allernieuwste song Het leven danst Sirtaki, een single die ze met Klubbb3 in Vlaanderen promoten.

Na enkele pogingen was het publiek helemaal in de ban van het nummer, zongen en dansten ze mee alsof ze al jaren met de Vlaamse numéro uno optrokken. Met een zoveelste polonaise en Het leven danst Sirtaki als bisnummer, werd een bruisend Hitfestival 2017 afgesloten. Christoff had spreekwoordelijk het dak van het Kursaal weggeblazen en slaagde er in om Nick & Simon te doen vergeten, iets wat alleen maar de hele grote artiesten kunnen. De criticasters en mopperaars van het eerste uur, trokken goedgemutst en blijgezind al neuriënd huiswaarts.

Stadsschouwburg Antwerpen

Wie het feestje in het Kursaal van Oostende heeft gemist, kan voor Hitfestival 2017, die drie concerten op én avond serveert, nog op zaterdag 10 juni 2017, terecht in De Stadsschouwburg van Antwerpen. Het verloop van de avond ziet er dan zo uit:

20u00: start act 1

21u00: pauze 1



21u20: start act 2

22u20: pauze 2



22u40: start act 3

23u40: einde show



Ben je fan van Nederlandstalige muziek? Dan mag je deze fantastische concertavond zeker niet missen! Tickets kosten 41, 51 en/of 61 euro, exclusief kosten. Te bekomen via www.sherpa.be .

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren