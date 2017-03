Morgen, dinsdag 7 maart, brengt Q2 de eerste terugwedstrijden van de achtste finales van de UEFA Champions League. Na de nederlaag op het veld van Real Madrid speelt het Napoli van Rode Duivel Dries Mertens thuis voor een plaats in de kwartfinale. Napoli kan zich zo voor de eerste keer in zijn geschiedenis plaatsen voor de kwartfinale van het prestigieuze toernooi. Op woensdag 8 maart wordt de topper tussen Barcelona en Paris Saint-Germain beslecht. PSG zorgde in de heenwedstrijd voor een heuse stunt door in eigen huis overtuigend te winnen van de Catalanen.

Dries Mertens vs. de sterren van Real Madrid op dinsdag 7 maart 2017 om 20.15

Napoli kwam in de heenwedstrijd vroeg op voorsprong dankzij een mooi doelpunt van Lorenzo Insigne, maar de Italianen konden hun voorsprong niet vasthouden. Het werd uiteindelijk 3-1. “Maar alles is nog mogelijk in Napels. We hebben in de heenwedstrijd laten zien dat we kunnen voetballen, maar op het veld van Madrid is het altijd moeilijk”, vertelt Dries Mertens. De Madrileense sterspeler Cristiano Ronaldo kon alvast niet scoren in de heenwedstrijd en zit nu al meer dan 520 minuten zonder doelpunt in de Champions League.

De wedstrijdcommentatoren zijn Jan Dewijngaert en Gilles De Bilde. Analisten Jan Boskamp en Stijn Haeldermans zijn te gast in de studio bij Tom Coninx. Daarnaast is er ook een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd tussen Arsenal en Bayern München.

Barcelona op zoek naar mirakel op woensdag 8 maart om 20.15

Op woensdag 8 maart staat Barcelona voor een haast onmogelijke opdracht na de zware 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Nooit eerder slaagde een Europese club erin om deze score uit de heenronde goed te maken en door te stoten naar de volgende ronde. Messi en co moeten dan ook minstens vier keer scoren zonder een tegendoelpunt te slikken als ze nog kans willen maken op een kwartfinaleticket. Voor PSG is dit de ideale uitgangspositie. De Parijzenaars zijn ondertussen maar liefst 16 wedstrijden ongeslagen.

Het wedstrijdcommentaar is van Peter Morren en Marc Degryse. Tom Coninx praat in de studio met analisten Tom Soetaers en Aad de Mos. Daarnaast is er ook een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Benfica.

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2