Positief nieuws voor de Belgische muzieksector: BEA Music en GfK noteren in 2016 een groei van bijna 7% (6,9%) in muziekverkopen, vooral dankzij de ferme groei in betaalde muziekstreaming (+64,3%) via diensten zoals Apple Music, Deezer of Spotify. Het Belgisch dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike krijgt de Ultratop Streaming Award uit handen van Vicepremier Alexander De Croo, die onder meer bevoegd is voor Digitale Agenda.

Dimitri Vegas & Like Mike winnen de tweede Ultratop Streaming Award

Deze Award beloont de Belgische artiest wiens repertoire het meest wordt gestreamd. De muziek van Dimitri Vegas & Like Mike werd het meest gestreamd in 2016. Dimitri Vegas ontving, namens het Dj-duo, de tweede Ultratop Streaming Award uit handen van Vicepremier en Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. “Ze scoorden grote hits met ‘Hey Baby’ en ‘Stay A While’ en houden zo Lost Frequencies op nipte afstand. Zijn ‘What Is Love 2016’ was het meest gestreamde lokale nummer in 2016. K3, Oscar And The Wolf en Tourist LeMC vervolledigen de top 5 van meest gestreamde lokale artiesten in 2016”, zegt Sam Jaspers, directeur van Ultratop. Dimitri Vegas & Like Mike: “We zijn heel blij deze award te mogen ontvangen en het geeft een goed gevoel om nog steeds op handen gedragen te worden door het Belgische publiek. Nu blijkt dat niet alleen de populariteit van de Sportpaleis shows daar een bewijs van zijn. Het is hartverwarmend dat onze Belgische fans ook het hele jaar door onze muziek streamen.”

Betaalde muziekstreaming op zucht van doorbraak

Het marktaandeel van het online muzieksegment bedraagt ondertussen 46 %, ten opzichte van 37% vorig jaar. In deze digitale markt ziet BEA de omzet uit downloads verder dalen, tot 13% van het totaal t.o.v. 33% muziekstreaming.

Muziekstreaming is een groeimarkt en roept sinds 2015 een halt toe aan de dalende muziekverkopen. Olivier Maeterlinck namens BEA Music: “De piek van betalende muziekstreaming is zeker nog niet bereikt en vergeleken met andere landen zoals buurland Nederland of Zweden is er in België nog veel groeipotentieel. We stellen vast dat meer en meer muziekliefhebbers -die aanvankelijk niet betaalden voor muziek- een abonnement nemen op de muziekstreamingdienst van hun keuze. Zo krijgen ze, waar en wanneer ze willen, toegang tot meer dan 40 miljoen songs.”

Vicepremier en Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo is zelf fervent gebruiker van muziekstreaming. Hij bevestigt: “De smartphone penetratie neemt hoge vlucht en België is gezegend met een performant mobiel internet. Het belang van muziekstreaming voor artiesten en de muziekindustrie zal enkel maar toenemen. De Ultratop Streaming Award 2016 bewijst dat Belgische artiesten wereldwijd succes kunnen kennen, gesteund door producenten die investeren in lokaal talent.”

