Tylaine Van den Broeck - de Vlaamse pianiste die onder het label Maison Tylaine - jaarlijks een zomercollectie ontwerpt, eert voor de voorstelling van haar 5de zomercollectie haar thuisplaats Heist-op-den-Berg.

Niet alleen de locatie, maar ook de protagonista van deze show is 100% Heist. Maxine Michiels -dochter van Paul Michiels- is het gezicht van deze collectie.

BEE UNIQUE blijft trouw aan de signatuur van Maison Tylaine. Flatterende ontwerpen, sprankelende motiefjes, fijne stofjes die heerlijk aanvoelen. Zomerkriebels die spontaan opwellen, positiviteit à la volonté, vlindertjes en bloemetjes, vogeltjes en bijtjes ...wie weet is er ook wel een beetje love in the air, want Maison Tylaine wil vooral dat vrouwen hun emoties beleven, dat maakt elke vrouw zo uniek. Inja Van Gastel (Praga Khan) tekende voor deze collecties 2 illustraties.

Maison Tylaine kiest bewust voor kleinschaligheid en werkt met beperkte aantallen: BEE UNIQUE wordt verdeeld door een paar winkels en vanaf 1 april gaat de webshop online. Tijdens de collectiepresentatie op 31 maart is een pop-up store ter plekke.

OVER MAXINE MICHIELS

Maxine is de dochter van Paul Michiels (Soulsister) en Linda Peeters. In het dagelijkse leven is ze paardentrainster en lesgeefster. Ze doet aan barrelrace en roping, 2 onderdelen van de rodeo.

Ze doet mee aan wedstrijden over gans de wereld. Dit jaar neemt ze voor de 4de keer deel aan het wereldkampioenschap in Panama. Maxine is ook zangeres, iets dat ze meegekregen heeft in de genen. Af en toe staat ze met haar vader op het podium. Maxine zingt in verschillende bands.

OVER MAISON TYLAINE

Maison Tylaine is het label van Tylaine Van den Broeck. Naast haar carrière als pianiste ontwikkelde zij haar 2de passie, het ontwerpen van kleding. In 2010 was ze 1 van de 12 laureaten van het VTM-programma “De Designers”.

Auteur: Persbericht - Foto: Tylaine Van den Broeck

