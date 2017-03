Gestart in 1974, wijdt het Brussels Film Festival zich sinds 2003 aan de Europese cinema. In het hart van de Europese Hoofdstad, presenteert het Festival elk jaar bijna 100 Europese en Belgische kort- en langspeelfilms. Avant-premières maar ook ontdekkingen, kleine juweeltjes van de 7de kunst die het publiek nergens anders kan bewonderen en gratis voorstellingen in openlucht. Zonder de professionele ontmoetingen, de masterclasses, de filmconcerten, beurzen en andere initiatieven te vergeten die duizenden festivalgangers en professionelen uit alle hoeken van Europa weten aan te trekken.



Ondanks dit succes, dreigt het festival dat plaats zou vinden van 16 tot 22 juni in Flagey, te verdwijnen. De betrokken overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Fédération Wallonie Bruxelles, hebben inderdaad beslist om geen subsidies meer toe te kennen.



Zonder hen, kan het Festival zijn avontuur niet verder zetten en verliest Brussel een belangrijk evenement in zijn culturele landschap. Zonder hen verdwijnt een platform voor het ontdekken van Europese talenten als Tom Tykwer, Joachim Lafosse, Gustave Kervern, Benoît Delépine en vele anderen waarvan de eerste films gepresenteerd werden op het Festival. Zonder hen, zal de Brusselse rode loper niet meer betreden worden door prestigieuze genodigden als Charlotte Rampling, Alan Parker, Michel Piccoli, Bertrand Tavernier, Volker Schlöndorff, Jacques Doillon, Marie Gillain, Bouli Lanners, Guy Bedos, Michel Boujenah, Peter Greenaway, Micheline Presle, Thomas Bidegain, Bruno Dumont, Samuel Benchetrit, Anna Mouglalis, Jean-Paul Rouve, Mathieu Amalric, Vincent Lindon, Jean-Paul Belmondo en vele anderen die het festival vereerden met hun aanwezigheid.



Het Festival had reeds te kampen met een substantiële daling van zijn budget maar bleef verder bestaan door het enthousiasme van een handvol gepassioneerden die vandaag geconfronteerd worden met de afwezigheid van een cultureel perspectief bij de publieke instellingen. 170.000 € minder budget is de financiële basis zelf van het Festival die verdwijnt.



Meer dan 70 partners ondersteunen het Festival, dat ook sterk gedragen wordt door de verschillende Europese gemeenschappen in Brussel. Het Festival hield zich staande, ondanks de budgettaire moeilijkheden en de lastige omstandigheden in 2016 (de nasleep van de aanslagen, de algemene staking en het EK voetbal). Nooit eerder hebben de media het Festival, zo sterk ondersteund. Het kwaliteitsvolle en gevarieerde programma zorgde voor een talrijk, trouw publiek dat ook de gezellige charme van dit zomers festival wist te appreciëren. Maar het Festival dreigt helaas opgeofferd te worden.



Het team van het Festival was uiteraard reeds bezig met de voorbereidingen van de volgende editie. Na het immense succes van La Fête à Guy Bedos was een nieuw « Fête à… » reeds voorzien, had de eregast zijn aanwezigheid reeds bevestigd en was een retrospectieve klaar.



Ondanks alles, wenst het team verder te strijden voor een editie 2017. Maar dan dienen de betrokken ministers het Festival een kans te geven om verder te blijven bestaan. Wij hopen dat u deze oproep kan delen met het publiek en de betrokken overheden.



