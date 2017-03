Ruim een jaar geleden moest Ann Van Mechelen om dringende medische redenen stoppen in het blijspel “Amaai mijne rug”. Later maakte het teatergezelschap bekend dat Ann, ernstig ziek was. Ondertussen is gekend dat Ann kanker had. Sinds februari is Van Mechelen op tournee samen met Ludo De Witt, Nick Delafontaine, Ruud De Ridder en Nicole Laurent in het blijspel “Louis Nostalgie”. Op 1 april maakt ze haar opwachting in de vertrouwde theaterzaal van 't Echt Antwaarps Teater in de Antwerpse Arenbergstraat. In het blijspel “Heur huis is onzen thuis” is ze te zien samen met onder andere Ruud De Ridder, Nicole Laurent, Anke De Ridder, Nick Delafontaine en Jan Van Dyke. Meer info en tickets: www.echtantwaarpsteater.be

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Affiche