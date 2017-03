Eén van de opvallendste verhalen uit de voorrondes van The Band is dat van de Griekse kandidaat Sotirios – Sotos voor de vrienden. Twee aar geleden ruilde hij het Griekse Thessaloniki in voor een leven bij ons. Als barman had hij op Kreta de liefde van zijn leven gevonden. Daarom volgde hij zijn hart naar België toe. Nu wil hij ook hier van zijn professionele sporen verdienen met zijn grootste passie muziek. Bij zijn eerste passage kreeg hij drie neis (ja, in het Grieks te horen) en is hij nog steeds in de running voor een plekje in de liveshows.“Ik ben afkomstig uit Thessaloniki, een plekje in Noord-Griekenland. Toen ik daar woonde, was ik altijd bezig met muziek en zingen. Daar had ik een band, waar ik accoustische pop-rock covers zong. Bij mijn verhuis naar België ben ik met mijn Griekse band gestopt. Daarom moest ik op muzikaal vlak hier van nul beginnen. Ik kende niemand in België op mijn passie voor muziek mee te delen. Net daarom heb ik de stap naar The Band gezet. Mijn belangrijkste doel bestond eruit om mensen te ontmoeten, die me konden helpen om mijn professionele weg te vinden in de muziek. En dat is me maar al te goed gelukt. Bij The Band heb ik enkele vrienden ontmoet, die me toekomstgericht misschien wel kunnen helpen. Want ik zou niet liever willen dan van mijn passie mijn beroep te maken.”

Een Ster

Tijdens zijn auditie zong Sotirios in het Nederlands: Een Ster, de monsterhit van Stan Van Samang. “Ik zag mijn auditie als een extra oefening om een keer in het Nederlands te zingen. Van nature uit ben ik een zeer emotioneel iemand. Daarom hou ik er van om liedjes met een bepaalde emotie te zingen. Niets is fijner om zoiets over te brengen naar het publiek toe. Een Ster is mijn absolute favoriet. Daarnaast zing ik ook graag Mia, de hit van Gorki en Vonken en Vuur van Clouseau. Music is my life!”

The Band, vrijdag om 20.35 op vtm

Auteur: Bart Liekens - Foto: VTM