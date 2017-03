Maandag gaat Cath Luyten in Buurman, wat doet u nu? op bezoek bij de mooiste vrouw van Nederland: Kim Feenstra. Kim legde als tiener een hobbelig parcours af tot haar leven een volledig nieuwe wendig nam in 2007. Ze werd verkozen tot Holland’s Next Top Model en reist sindsdien de wereld rond voor fotoshoots van internationale modemagazines en gerenommeerde kledingmerken. Zelden is ze nog eens een weekje thuis, maar als het zo is, nodigt ze graag Cath uit om samen de straten van Amsterdam onveilig te maken.

Cath wordt meteen overdonderd door de mooie Kim wanneer ze bezig is met een fotoshoot. Na een hele dag samen door Amsterdam te hebben gezworven, praten Cath en Kim 's avonds over haar moeilijke jeugd: Kim moest als escortmeisje werken om te kunnen overleven. Hoe kijkt ze daarop terug? "Dit kan heel cru overkomen, maar als vrouw moet je nooit verlegen zitten om geld. Als je moet overleven, moet je overleven."

