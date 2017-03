Sommigen zullen het zich misschien nog herinneren, anderen niet: op 12 maart 1987 presenteerde onze weerman Frank Deboosere –met snor– zijn eerste weerpraatje. Dat wil zeggen dat Frank ons dit jaar al dertig jaar lang op de hoogte houdt van weer en wind! In al die jaren Frank is er heel wat gebeurd: hij scheerde zijn snor af, brak een elleboog na een ongelukkige val met de fiets, was kop van jut omdat het slecht weer was, bedacht het woord ‘ochtendgrijs’ dat in de Dikke van Dale werd opgenomen… Die dertig jaar Frank laten we aan de Reyerslaan niet onopgemerkt voorbijgaan. Deze middag bezorgden zijn collega's hem dan ook de verrassing van zijn leven.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: vrt