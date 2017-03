Vandaag, vrijdag 10 maart, is het precies 10 jaar geleden dat de Lotto Arena haar deuren opende naast het Antwerpse Sportpaleis. De zaal werd heel snel een vaste waarde op de Belgische en internationale evenementenkalender. Op 10 jaar tijd vonden er 1.003 publieksevenementen plaats en werden 3.354.685 bezoekers verwelkomd.



De Lotto Arena opende haar deuren op 10 maart 2007 als resultaat van een Publiek-Private Samenwerking tussen de stad Antwerpen en het management van het Sportpaleis. Er ging een investering mee gepaard van 14 miljoen euro, waarvan 6 miljoen euro werd gedragen door de Stad Antwerpen in samenwerking met de Europese en Vlaamse Gemeenschap. De Lotto Arena was het sluitstuk van een investering van 25 miljoen euro in de ontwikkeling van de Sportpaleissite (opknapbeurt Sportpaleis in 1997, nieuwe voorbouw in 1999, Hospitality Center in 2005). De Nationale Loterij tekende een overeenkomst van 10 jaar om als naamsponsor op te treden met haar meest succesvolle product Lotto. Die overeenkomst werd onlangs verlengd.



Sinds de opening van de Lotto Arena kan men van een echte Antwerpse evenementensite spreken. De Lotto Arena is een kleinere zaal naast het Sportpaleis. Zij beschikt met haar twee Lotto Suites over eigen vipruimtes en is zowel met het Sportpaleis als met het Hospitality Center verbonden. Van bij de start was het de bedoeling dat de zaal een grote verscheidenheid aan activiteiten zou huisvesten. In de Lotto Arena vinden zowel meer intieme podiumevenementen (voor maximaal 8.050 toeschouwers, met staand middenplein) als sportwedstrijden (voor maximaal 5.218 toeschouwers) plaats.



Het allereerste evenement in de Lotto Arena was de tweede editie van ‘My First Night’, een spin-off van Night of the Proms voor het jonge publiek. Tegelijk vond die avond in het Sportpaleis de Mega Erotica Beurs plaats. Ook Holiday On Ice en Harlem Globetrotters waren er als een van de eersten bij in de Lotto Arena. Artiesten van eigen bodem kwamen langs: K3 met de musical ‘De drie biggetjes’, Natalia, Zornik en Kate Ryan. Bij de internationale artiesten beet Deep Purple de spits af.



Basketploeg Antwerp Giants speelde op 14 maart 2017 voor het eerst in zijn nieuwe thuishaven. Ook het nationale basketteam Belgian Lions vond de weg naar de Lotto Arena. Bij basketfans staat hun overwinning in 2009 tegen het grote Frankrijk, met o.a. NBA-ster Tony Parker, in het collectieve geheugen gegrift. Naast basket is er ook plaats voor volleybal, zaalvoetbal, handbal, korfbal, boksen, tennis, turnen, breakdance,…



HEEL SNEL EEN VASTE WAARDE

Op korte tijd werd de Lotto Arena als enige halfgrote zaal in België een vaste waarde op de evenementenkalender. Heel snel dook zij op in de ranglijsten van Pollstar en Billboard als één van ’s werelds drukstbezochte middelgrote arena’s.



“We kregen inderdaad vrij vlug het vertrouwen van artiesten, concertorganisatoren, sportfederaties én van het publiek”, zegt Jan Van Esbroeck van de Sportpaleis Group, die inmiddels 7 zalen in 4 steden uitbaat. “Een grote en een middelgrote zaal naast elkaar bood voor organisatoren een mooie meerwaarde. Shows die bijzonder goed verkochten werden al eens verschoven naar het grotere Sportpaleis – ik denk aan Ariana Grande, de komiek Kevin Hart, maar ook de hondenfluisteraar Cesar Millan – en soms zagen we de tegenovergestelde beweging, waardoor bijvoorbeeld The Who en Anastacia een meer intiem concert gaven in de Lotto Arena.”



EERSTE STAP IN ONTSTAAN VAN SPORTPALEIS GROUP

De toevoeging van de Lotto Arena was ook de eerste stap die we hebben gezet naar de uitbreiding van onze exploitatie-activiteiten”, vervolgt Jan Van Esbroeck. “Het succes van het Sportpaleis en de Lotto Arena bleef niet onopgemerkt en opende voor ons de deuren naar de uitbating van Ethias Arena en Congrestheater (nu Ethias Theater) in Hasselt sinds januari 2012, van Vorst Nationaal sinds oktober 2013 en van Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent sinds januari 2014. Jaarlijks mogen we in onze zalen zo’n 2,2 miljoen bezoekers verwelkomen. De erkenning die we van hen krijgen is een mooie beloning voor de inspanningen die we geleverd hebben om de zalen naar een hoger niveau te tillen én voor het dagelijkse werk dat achter de schermen wordt uitgevoerd door ons uitgebreide team.”



