Philippe Geubels was zelf niet zo een fervent schoolganger: examens zag hij als vakantie, hij maakte vooral veel plezier en van studeren kwam niet veel in huis. In De klas geeft hij les aan een vijfde jaar. Zelf is hij daar nooit geraakt: hij haakte af in het derde middelbaar en ging op leercontract.

Met flierefluiter Philippe kwam het uiteindelijk helemaal in orde. Hij is nu een veelgevraagde comedian die bekend is in België en Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij vandaag les geeft over humor. Wat vinden de leerlingen grappig? Mag je met alles lachen? Waar ligt de grens?

De klas, dinsdag 14 maart om 20.40 uur op Eén.

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt