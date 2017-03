Terwijl morgenavond in Nederland de stemmen van de verkiezingen volop worden geteld, serveert Julie Colpaert in Telefacts een portret van de man die de verkiezingsstrijd alvast naar zijn hand heeft gezet: Geert Wilders van de PVV, de grootste uitdager van minister-president Mark Rutte (VVD) en de man die nu al jaren woede en bewondering opwekt in Nederland, en daarbuiten. Eén dag voor de verkiezingen zou zowat veertig procent van de Nederlandse kiezers nog niet beslist hebben op wie hij morgen zal stemmen. Al is een minister-president Wilders die straks president Donald Trump in Nederland ontvangt, voorlopig nog science-fiction, toch kunnen de verkiezingen Nederland veranderen.

Wie is Geert Wilders, wie zijn de mensen die op hem stemmen en hoe komt het dat hij zo succesvol is? In de reportage onderzoeken de filmmakers de drijfveren van Wilders en zijn aanhang. En via kiezers, partijgenoten, collega’s en een onderzoek naar het verleden van Wilders, trachten de filmmakers Wilders te begrijpen. Wie voelt zich aangetrokken tot de denkbeelden van Wilders en wat betekent de groei van de PVV voor Nederland? Auteur Bas Heijne: “Ik denk dat Wilders heel erg goed weet dat een bepaalde vorm van schoffering en brutaliteit en hardheid vaak een enorm succes oplevert. Omdat men eerst geschokt is als hij dingen zegt over Marokkanen.”

Wilders is wellicht de enige Nederlandse politicus die internationaal bekend is. Niet alleen vanwege zijn opvallende verschijning, maar ook omdat hij een sterk standpunt inneemt inzake immigratie en constant islamitische dingen hekelt. “En waarom dan niet - mijn eerste voorstel - de introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentaks?”, aldus Wilders.



Telefacts, woensdag 15 maart om 22u25 bij vtm

