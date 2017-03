Goed volk: op bezoek bij intrigerende gemeenschappen van over de hele wereld

Na het zeer gesmaakte eerste seizoen trekt Jeroen Meus voor een nieuwe reeks van Goed volk weer naar acht besloten gemeenschappen die hem door hun manier van samenleven intrigeren. De gemeenschappen zijn stuk voor stuk moeilijk te doorgronden, maar Jeroen probeert via de keukendeur door te dringen om meer inzicht te krijgen in hun manier van leven.

Jeroen bezoekt voor dit tweede seizoen zowel heel verre en afgelegen samenlevingen, als groepen die vlak onder onze neus leven. Zo gaat hij onder meer langs bij de chassidische joden van Antwerpen, kookt Jeroen voor de dames van een wegbordeel in Nevada en logeert hij bij de extreem gelovige Hutterieten-kolonie in Canada. Tijdens zijn bezoek aan het Vreemdelingenlegioen staat Jeroen voor een heuse uitdaging om ieders vertrouwen te winnen, wanneer blijkt dat tijdens hun zware trainingen vers voedsel geen prioriteit is.

Kat Steppe nam ook bij dit tweede seizoen van Goed volk de regie voor haar rekening.

Goed volk: vanaf 28 maart elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt