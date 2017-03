Alloo in de Buitenlandse Gevangenis: Luk Alloo in erbarmelijke Congolese gevangenis: "Dit is ongezien"

Op donderdag 16 maart 2017 reist Luk Alloo naar de voormalige Belgische kolonie Congo om er in Kananga een lokale gevangenis te bezoeken. In de tweede aflevering van Alloo in de Buitenlandse Gevangenis ontmoet hij missionaris pater Ivo, die al 45 jaar in Congo werkt en als aalmoezenier verbonden is aan de centrale gevangenis van Kananga. “Ondanks de armoede en de ellende trekt de hele gevangenisgemeenschap zich op aan één man: Père Ivo”, weet Luk Alloo.

In de gevangenis van Kananga zitten in 550 mannen, vrouwen en jongeren samen. De noden zijn er hoog, de accommodatie rampzalig. Er is overbevolking, gebrek aan hygiëne en te weinig voedsel. Er zitten jongeren van 14 à 15 jaar in de gevangenis, vaak voor een kleine diefstal. Vrouwen worden opgepakt na een echtelijke ruzie en kunnen zich vrijkopen. Geen enkele gevangene weet precies wanneer hij vrijkomt. In een sfeer van onwetendheid en radeloosheid probeert de gevangenispopulatie de spirit erin te houden.

“Deze gevangenis is ongezien”, vertelt Luk Alloo. “Zieke kinderen slapen met 200 gevangenen in één vuile zaal, vaak zonder matras. Elke gevangene krijgt amper één maaltijd per dag en de hygiëne laat de wensen over. De verhalen dat je mits een betaling van 50 dollar jezelf als gevangene kan vrij kopen, treffen mij het hards. Met 25.000 dollar laat je hier één volledige gevangenis leeglopen. Ongezien.”

Elke ochtend rijdt Père Ivo vanuit zijn missiepost naar de gevangenis met drinkbaar water, want deze primaire basisbehoefte is er niet aanwezig. Hij is de enige man die de gevangenen zalft met zijn zachtheid. Hij is psycholoog en sociaal werker. “Op een ongeziene manier vult Père Ivo met zijn aanwezigheid de harten van alle gevangenen”, getuigt Luk Alloo. “Zijn speciale aandacht gaat uit naar de heel jonge gevangenen die vaak lijden aan detentieschade. Op het einde van de aflevering geven we het rekeningnummer van Père Ivo in beeld. Puur uit respect.”



Alloo in de Buitenlandse Gevangenis, donderdag 16 maart om 21u50 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm