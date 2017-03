Vonken en vuur in eerste liveshow van The Band

Vanaf vrijdag 17 maart 2017 klopt het hart van de finalisten van The Band een fractie sneller dan normaal. Dan trappen Alec, Andy, Laurens, Glen, Jannes, Jelle, Kai, Joost, Job, Brihans, Lennart en Wytse immers de grote liveshows af in de studio’s van Videohouse in Vilvoorde. Hierin wordt 4 weken lang gezocht naar de ideale 4-koppige band. Kerels die Vlaanderen en Nederland zullen bestormen met Nederlandstalige popmuziek. De 12 finalisten én hosts Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Jim Bakkum zetten de eerste liveshow alvast in met een knaller van een openingsnummer: Vonken en Vuur van Clouseau.

Dat het groepsgevoel centraal staat in The Band wordt al meteen duidelijk in liveshow 1. De kandidaten worden verdeeld in 3 groepjes van 4 en brengen samen een Nederlandstalige bewerking van een Engelstalig nummer. Ze zetten hun tanden in Castle On The Hill van Ed Sheeran, Sexual van Neiked en Son Of A Bitch van Nathaniel Rateliff. Welke combinatie valt het meest in de smaak bij de kijker thuis? Aan hen om vanaf nu mee te beslissen hoe de uiteindelijke band eruit zal zien. Via de VTM-app, www.vtm.be of sms naar 6620 stemmen zij op hun favoriete groep. Welke 4 kandidaten verzekeren zich zo meteen van een plek in de volgende show?

De 8 resterende jongens komen vervolgens solo op het podium te staan met een zelfgekozen Nederlandstalige song. Van Bazart tot Frank Boeijen, van Ertebrekers tot Doe Maar, van Danny de Munk tot Yasmine. Het lot van de kandidaten ligt vervolgens in de handen van juryleden Slongs Dievanongs, Min Hee Bervoets, Kris Wauters en Nielson. Want na de eerste liveshow zullen 2 jongens de wedstrijd moeten verlaten…



The Band, vrijdag 17 maart om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm