Vanaf 19 maart 2017 gaat het verhaal van Carrie Mathison (Claire Danes) elke zondagavond om 22.40 verder bij Q2 met het zesde seizoen van de Golden Globe- en Emmy Award-winnende reeks Homeland. Na haar avonturen in Berlijn in het vorige seizoen, keert Carrie samen met haar dochter Franny terug naar de Verenigde Staten waar ze werkt voor een organisatie die het opneemt voor Amerikaanse moslims. Na de verkiezing van Elizabeth Keane als nieuwe president van de Verenigde Staten, raakt Carrie langzaam verzeild in een internationale crisis. In haar privéleven loopt het woelig door het zorgen voor een gedesoriënteerde Quinn.

TERUG NAAR DE VERENIGDE STATEN, MAAR MET EEN NIEUWE PRESIDENT

In de afgelopen vijf seizoenen zette de bipolaire Carrie Mathison meermaals haar leven en gezondheid op het spel om de veiligheid van anderen te garanderen. Het verhaal van het zesde seizoen speelt zich af tussen de verkiezingsdag en de inauguratie van de nieuwe president in New York, enkele maanden na de terroristische aanslag in het centraal station van Berlijn in het vorige seizoen. Als advocate van een hulporganisatie voor Amerikaanse moslims bijt Carrie zich vast in de zaak van de Amerikaanse moslim Sekou Bah, een jongen die door de FBI wordt verdacht van terroristische connecties.

Ondertussen is Elizabeth Keane, een voormalige Democratische senator uit New York, net verkozen tot president van de Verenigde Staten. Dar en Saul krijgen de taak van de CIA om een goede relatie op te bouwen met Keane, maar ze hebben mod-2] [Homeland-3]eite met haar beleid en kritische houding. Daarom denken ze dat de kersverse president iets te verbergen heeft. Carrie’s kompaan Peter Quinn heeft de aanval met zenuwgas van de internationale terreurgroep op het nippertje overleefd. Hij ligt in een revalidatiecentrum, maar het zenuwgas heeft hem veranderd in een lusteloze man die geteisterd wordt door waanbeelden en stressstoornissen.

Dat de verhaallijnen van Homeland dicht aanleunen bij de actualiteit in de Verenigde Staten, is geen geheim meer. Maker Alex Gansa reageert op de keuze voor een vrouwelijke president in Homeland: “Ik denk dat het resultaat van de afgelopen presidentsverkiezing een even grote schok was voor ons, als voor heel wat Amerikaanse inwoners. Ik zou willen zeggen dat we het kalm opnamen, maar dan lieg ik. Maar ook al ging het Trump of Clinton worden, we wilden een eigen president creëren met sterke ideeën over de Verenigde Staten.”

PRISON BREAK-ACTEUR WORDT DEFENSIE-ADVISEUR

Naast de Golden Globe- en Emmy Award-winnende hoofdrol voor Claire Danes (Carrie Mathison) is er ook de terugkeer van vaste acteurs Mandy Patinkin (Saul Berenson), Rupert Friend (Peter Quinn) en F. Murray Abraham (Dar Adal). Er zijn in het zesde seizoen enkele nieuwe gezichten te zien. De eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten Elizabeth Keane wordt gespeeld door Elizabeth Marvel (True Grit) en Robert Knepper (T-Bag uit Prison Break) speelt de defensie-adviseur van de president, Jamie McClendon. Hill Harper (CSI: NY) is te zien als Rob Emmons, de rechterhand van de president. De rol van Reda Hashem, de woordvoerder van de moslimgemeenschap, wordt vertolkt door Patrick Sabongui (The Flash) en FBI-agent Ray Conlin wordt gespeeld door Dominic Fumusa (Nurse Jackie).

AFLEVERING 1 OP ZONDAG 19 MAART 2017 OM 22.40

Carrie woont in New York, waar ze werkt voor een hulporganisatie voor Amerikaanse moslims. Ze mag Quinn niet meer bezoeken in het revalidatiecentrum en dat valt haar zwaar. Ondertussen bereidt de kersverse president Elizabeth Keane zich voor op haar nieuwe job. Saul en Dar ontdekken dat Keane haar eigen agenda heeft en dat zorgt voor ruzie tussen hen.

HOMELAND - SEIZOEN 6

NIEUW BIJ Q2 VANAF 19 MAART 2017

ELKE ZONDAGAVOND OM 22.40

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2