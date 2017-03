Sofie in de Keuken van Dina Tersago: Sofie Dumont kookt in kangoeroewoning van Dina Tersago

Gepakt en gezakt met verse ingrediënten en veel groenten trekt Sofie vanaf maandag 20 maart naar Bonheiden. Daar mag ze vijf dagen lang de keuken onveilig maken van Dina Tersago. In Dina’s huis heerst er altijd een gezellige drukte, want ze woont onder één dak met haar schoonouders. Zij genieten met volle teugen mee van Sofie en Dina’s culinaire week.

Dina wil graag nieuwe groenten ontdekken. Sofie zorgt op maandag 20/03 voor een verrassende en pittige raapsteelsoep met gegrilde rode biet en rode poon. Dina’s zoontje Isak komt mee proeven.

Dinsdag 21/03 vliegen Sofie en Dina in de frietjes, maar dan wel een gezonde en kleurrijke variant. Ze zetten zelfgemaakte zoete aardappel-frietjes in de oven en serveren daarbij een witloof-appelsalade, sappige varkensfilet en een supermakkelijke sjalottensaus. “Ik denk dat iedereen in huis zal aanschuiven als ik dit gerecht op tafel zet”, lacht Dina enthousiast.

Op woensdag 22/03 staan er opnieuw veel groenten op het menu, want dan maken Dina en Sofie een seizoensgebonden hutsepot met witte pens. Een boerengerechtje dat op Dina’s lijf is geschreven, want ze houdt van oer-Vlaamse keuken. Ook goed nieuws voor haar schoonouders, want zij schuiven mee aan tafel.

Donderdag 23/03 draait Sofie voor één keer de rollen om en leent ze een gerecht van haar gast: lasagne à la Dina. Met die speciale lasagne met een bechamelsaus op basis van yoghurt weet Dina immers al jaren iedereen te bekoren.

Op vrijdag 24/03 halen Dina en Sofie hun beste bakkerskunsten boven. De week wordt afgeloten met zalig zoete rozijnenbroodjes, die worden besmeerd met kruidenroomkaas en belegd naar hartenlust. Daarmee zijn de dames helemaal klaar voor het weekend!

OP HET MENU

Maandag 20/03: Raapsteelsoep met gegrilde biet en rode poon

Dinsdag 21/03: Varkenshaasje met ovenfrietjes, witloofsalade en sjalottensaus

Woensdag 22/03: Hutsepot met lentegroenten en witte pens

Donderdag 23/03: Lasagne à la Dina

Vrijdag 24/03: Rozijnenbroodjes met kruidige roomkaas en beleg



Sofie in de Keuken van Dina Tersago van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart om 18u00 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm